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迎後疫情時代 台中公園尋網美景點拿好康即日報名
台中市政府衛生局舉辦「後疫情時代，大家一起向前走」健走活動，11月21日8時將在水湳經貿園區中央公園登場。台中市衛生局說，凡全程參與、完成健走者，就有機會抽中70吋大電視、美腿機、空氣清淨機等大獎，活動當日還有變裝健走秀，由民眾票選出最吸睛的變裝者，前3名可獲神秘好禮，即日起受理報名，至11月20日23時止，歡迎踴躍參加。
衛生局說，這次健走活動選在中央公園的十二感官互動體驗區及四大樂活步道（休憩步道總長2694公尺、運動步道總長2621公尺、無障礙步道及學術綠廊總長1943公尺）；報名分為個人及團體（2人以上、至多30人），自即日起至11月20日23時止，線上報名3000名，若額滿系統即關閉，現場也可報名參加。
衛生局指出，線上完成報名者，活動當日即贈送早鳥好禮（運動毛巾），報名變裝活動前10名者，可獲參加好禮，歡迎市民朋友把握機會、相揪來報名。相關資訊可上官網「台中市政府衛生局」，或臉書粉絲專頁「台中市衛生局-健康小衛星」查詢。
衛生局長曾梓展提醒，健走時要穿透氣排汗的運動衣物及舒適好走的運動鞋，掌握抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前走等正確健走技巧，也應注意防曬及適當補充水分。平時也可就近選擇社區的健走步道或公園綠地，每天運動30分鐘或日走萬步，規律運動可維持體態、預防慢性疾病、舒緩壓力、促進新陳代謝及提升免疫力等。
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