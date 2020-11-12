迎後疫情時代 台中公園尋網美景點拿好康即日報名

台中市政府衛生局舉辦「後疫情時代，大家一起向前走」健走活動，11月21日8時將在水湳經貿園區中央公園登場。台中市衛生局說，凡全程參與、完成健走者，就有機會抽中70吋大電視、美腿機、空氣清淨機等大獎，活動當日還有變裝健走秀，由民眾票選出最吸睛的變裝者，前3名可獲神秘好禮，即日起受理報名，至11月20日23時止，歡迎踴躍參加。

衛生局說，這次健走活動選在中央公園的十二感官互動體驗區及四大樂活步道（休憩步道總長2694公尺、運動步道總長2621公尺、無障礙步道及學術綠廊總長1943公尺）；報名分為個人及團體（2人以上、至多30人），自即日起至11月20日23時止，線上報名3000名，若額滿系統即關閉，現場也可報名參加。

衛生局指出，線上完成報名者，活動當日即贈送早鳥好禮（運動毛巾），報名變裝活動前10名者，可獲參加好禮，歡迎市民朋友把握機會、相揪來報名。相關資訊可上官網「台中市政府衛生局」，或臉書粉絲專頁「台中市衛生局-健康小衛星」查詢。