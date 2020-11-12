一兼二顧　百名戒毒治肝病「畢業生」今回彰化醫院追蹤

衛生福利部彰化醫院今天舉辦「畢業生返校」，約100名接受美沙冬替代療法合併治療C肝的病人已完治，在門診開始前抽血追蹤肝功能，衛福部立嘉義醫院副院長陳詩典「回娘家」取經，衛福部立草屯療養院也來觀摩。

小雲（化名）表示，感謝醫護人員讓她在戒治毒品過程中同時治療C肝，她已經驗不出超量C肝病毒。小龍（化名）說，治好C肝，讓他人生從黑白變彩色。

為了不讓有心戒除毒癮的患者被貼標籤，部立彰化醫院今天在一般門診8點開始前，開辦早安門診，為100名已經C肝病毒反應檢驗合格的毒癮患者抽血、填問卷及做超音波檢查，追蹤肝功能。

彰化醫院院長曾孔彥及肝膽腸胃科主任楊智超、醫師王棋新及精神科主任梁孫源、醫師王鴻松、蕭銘鴻、陳羿行等參與的跨科別醫護人員都到場，部立嘉義醫院副院長陳詩典也「回娘家」，了解他擔任彰化醫院肝膽腸胃科主任時所推動的醫療服務，部立草屯療養院也派員觀摩。

很多病人治癒C肝之前已纖維化，後續仍有發生肝癌的機會，因此美沙冬替代療法合併C肝患者雖已經驗不到C肝病毒，也要定期追蹤肝功能。

曾孔彥指出，彰化醫院今年針對美沙冬替代療法者進行C肝檢驗，C肝病毒陽性率高達80%，是C肝的特殊高危險族群，要消除C肝，這一群人可以說是最後一哩路，彰化醫院啟動跨科合作，109年總計檢驗了210人，其中C肝病毒陽性者151人，有145人完成治療，今年治療率96%。