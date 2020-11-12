充電不受廠牌限制 台中首座開放電動車快充站在南屯

台灣奧迪福斯汽車今年配合台中市政府的低碳運具推廣政策，在南屯區奧迪台中展示中心，建置全國首座奧迪福斯電動汽車快充站，開放所有電動汽車免費快速充電。

後續台灣奧迪福斯計劃將與台中市府合作，設立首座公用電動汽車快充站示範處，讓民眾充電更加方便。

台灣奧迪福斯總裁馬蒂亞斯·謝珀斯（Matthias Schepers）邀請昨邀請台中市副市長令狐榮達到奧迪台中展示中心，參觀台灣奧迪福斯e-tron電動車及電動汽車快充站；令狐表示，市長盧秀燕非常重視低碳運具推廣，上任積極推動電動車發展，建置友善的電動車輛環境。

台中市目前率全國之先，首推電動車停車及充電免費，民眾使用電動車輛也免牌照稅、燃料稅等；更訂定充電設施補助辦法，補助設置電動汽車充電站每站5萬元。

截至目前為止，台中電動汽車快充站共有3站，1站設在南屯區奧迪台中展示中心（南屯區五權西路二段589號），所有廠牌電動汽車均可充電；另2站則是特斯拉專用快充站，分別在J Mall（台灣大道四段1060巷）與勤美誠品綠園道（西區公益路68號B3），台中市府歡迎各企業響應環保，一同打造低碳交通的友善環境。

低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉指出，依據「台中市發展低碳城市自治條例」規定，設有低碳交通專章，截至今年10月底，中市已有193輛電動公車、26條電動公車路線。