彰師大與5所縣立高中簽訂課程合作意向書 培養人才

彰化縣政府為強化5所縣立高中學生學習深度，媒合與國立彰化師範大學課程合作，今天由國立彰化師範大學校長陳明飛與5所高中校長代表在縣立美術館簽下合作意向書，縣長王惠美表示，彰師大將舉辦9梯次假日營隊，為縣內學校累積更多教育能量、讓彰化成為製造教育及人工智慧科技教育雙主軸的教育大縣，留住人才供企業所用。

彰師大校長陳明飛表示，未來合作後，相信彰化縣立五所高中有更多優質學生可以在地升學進到彰師大就讀，並且可以利用彰師大推行的4+1取得碩士學位計畫(大學4年+研究所1年)，讓優秀人才留在彰化，學生畢業後也都留在彰化縣就業，樂見未來對彰化縣發展有貢獻。

陳明飛與5所縣立高中包括藝術高中校長李碧瑤、和美高中校長徐進將、成功高中校長吳柏林、二林高中校長黃洲海、田中高中秘書蕭聖彥等人代表簽合作意向書。

王惠美說，彰師大此次提供課程與師資，與縣立5所高中合作，結合時下議題及未來趨勢，如風力發電、太陽能發電、生物實驗探究、數學與科學計算等，讓這些高中生有機會將課程加深、加廣，更不一樣的學習里程。除了在科技教育的耕耘外，也協助縣府與學校設計向上延伸的課程，達12年國教無縫接軌的目標。