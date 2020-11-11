幫家庭照顧者喘息 南投犯保家屬到汽車旅館安心睡

南投縣家庭照顧者關懷協會、犯罪被害人保護協會南投分會今天邀請犯罪被害人家屬到南投市鳳山里參觀，並安排家屬到汽車旅館休息半日，讓飽受睡眠障礙的家屬「睏厚飽」，也希望能爭取周休一日喘息，讓社會重視家庭照顧者付出與需求。

家照協會執行長羅美玲說，協會每年為家庭照顧者辦理紓壓活動，今年與犯保南投分會合作，推出旅遊行程，到南投市八卦山區老議長咖啡、天境福座，招待受害家庭免費出遊，活動步調輕鬆，還與金沙灣汽車旅館合作，讓家屬到汽車旅館按摩安睡一下午。

羅美玲說，中華民國家庭照顧者關懷總會調查，照顧者每天照顧時數平均14小時，8成受訪者睡眠品質不佳，容易失眠。為看護重症患者，照顧者必須隨時在側待命，神經長期緊繃，不少人得倚靠藥物輔助才能入睡，嚴重影響身心健康，甚至造成家庭悲劇，希望藉由紓壓活動推廣民眾善用長照喘息服務，適時釋放壓力才能走得長遠。