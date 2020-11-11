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蕭景田表態了！將轉戰彰化縣農會理事長

聯合報 / 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
中華民國農會理事長、立委蕭景田（右）有意轉換跑道改攻彰化縣農會理事長，並支持員林果菜市場副總經理張建豐角逐縣農會總幹事（左）。記者劉明岩／攝影
中華民國農會理事長、立委蕭景田（右）有意轉換跑道改攻彰化縣農會理事長，並支持員林果菜市場副總經理張建豐角逐縣農會總幹事（左）。記者劉明岩／攝影

各級農會改選，彰化縣最引人注目的，莫過於現任縣農會總幹事廖振賢屆齡退休，除支持縣農會秘書吳逢源接棒，他則有意轉攻縣農會理事長，沒想到現任中華民國農會理事長的前立委蕭景田，除另挺員林果菜市場副總經理張建豐角逐縣農會總幹事外，蕭景田也將改換跑道選縣農會理事長，雙方亮出實力，蕭陣營站上風，雖然經地方有力人士協調，仍然破局。

彰化縣基層各級農會總幹事候聘人遴選登記作業，本月9日到13日在縣府中庭受理登記，53歲的吳逢源由廖振賢率領的縣農會職員陪同、39歲的張建豐則由蕭景田及多位鄉鎮市農會陪同，均在本月9日完成登記；廖振賢與蕭景田陣營對各鄉鎮市農會總幹事，也是寸土必爭，幾乎都親自陪同自己屬意的人選辦理登記。

蕭景田今天下午陪同永靖鄉農會總幹事林秀惠到彰化縣政府登記候聘遴選總幹事時，接受採訪表示，因為他現任的中華民國農會理事長即將任期屆滿，因此有意轉換跑道改選彰化縣農會理事長，同時也支持員林果菜市場副總經理張建豐，角逐縣農會總幹事。

依規定，農會總幹事由理事會多數聘任，因此理事長扮演關鍵角色。蕭景田說，他基於農會舉才為重，自己能否當上理事長還是次要，農會運作體系還是總幹事、CEO總經理人制，農會運作交給專業經理人才吻合農會運作制度，百年體制若輕易遭破壞，並非農會之福。

蕭景田說，於公於私他支持張建豐，不論人品、資歷、辦事能力，他相當清楚張建豐的能力足以勝任，廖總（廖振賢）支持的對象，他並不了解，眼前當務之急是縣農會統合26鄉鎮市農會體系，以及統籌各農會行銷資源和集結農民的心聲，反映給中央或農委會，縣農會總幹事一職責任重大，他信任張建豐上手後，不久就能駕輕就熟。

蕭景田表示，他相信跟廖總好幾十年感情，雖非親兄弟也是拜把兄弟的交情，不會因為選舉支持對象不同而產生嫌隙，更不會發生私人恩怨，選舉最後結果交由具選舉權的農民做出明智的決定。

廖振賢則說，吳逢源在農會服務30年，是最正統的農會經理人，從農會文化到相關運作所累積的基礎，誰會比他更深入而了解？全縣農會人員都支持他擔任總幹事，希望就如同民主政治從事競爭，至於過程是否會有「公平競爭」，廖振賢語有保留。

至於，外界傳聞廖振賢將轉而爭取縣農會理事長一職，廖振賢說：「到目前還在評估當中」，畢竟能從縣農會總幹事屆齡退休，他已經很感恩了。

彰化縣農會總幹事廖振賢（2排右4）率農會人員陪同縣農會秘書吳逢源（2排右3），辦理彰化縣農會總幹事候聘人遴選登記。圖／民眾提供
彰化縣農會總幹事廖振賢（2排右4）率農會人員陪同縣農會秘書吳逢源（2排右3），辦理彰化縣農會總幹事候聘人遴選登記。圖／民眾提供

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