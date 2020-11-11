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影／南投埔里建醮全鎮吃素 蔬食生活節搶先暖場
南投縣埔里鎮「庚子年祈安清醮」將於29日登場，活動期間全鎮須茹素7天，為鼓勵且提倡蔬食，當地從16至28日辦理「埔里山城健康蔬食生活節」，71個店家使用在地食材提供特色蔬食餐，支持在地小農，活絡地方產業，也帶動觀光。
埔里鎮公所指出，埔里每12年舉辦1次祈安清醮，按傳統習俗，舉醮期間全鎮茹素，為讓節慶生活化且融入地方產業，與大埔里地區觀光發展協會以「看醮吃健康」為主題籌劃「蔬食生活節」，並宣導健康、蔬食、環保、樂活的茹素觀念。
為響應健康蔬食觀念，埔里當地樂川茶食、貓居蔬食等71個店家也投入參與蔬食生活節，使用在地小農食材推出特色素食料理，台一渡假村、牛耳雕之森、家味香廚房、平雲山都、牛相觸及客香御餐坊更聯手推出「山城風味蔬食宴」。
埔里公所也彙整各店家資訊發行「蔬食生活地圖」，並在16至28日期間辦理「巷弄蔬食行腳趣－消費集章兌物」，公所表示，藉由消費集章鼓勵民眾按圖索驥至各店品味蔬食，集5個不同店家戳章能免費兌換「山城風味蔬食宴」入場券1張。
而「埔里蔬食生活節」除推出消費集章外，還有蔬食live實境秀、建醮開講、客庄料理趣等活動，大埔里觀光協會表示，16日起將有12場次直播深入蔬食店教做菜、8場主題講座談傳統文化、蔬食或環保，21、22日則有蔬果採摘料理遊程。
此外，28日下午2時30分在仁愛公園更有蔬食壓箱展寶料理賽、料理小學堂、農業市集及摸彩活動，山城風味蔬食宴也將在同日登場；埔里鎮長廖志城說，透過蔬食生活節整合在地產官學和民間資源，進而支持且活絡地方產業，帶動觀光。
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