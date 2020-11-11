快訊

美領地大選嚴重出包 選後一周發現上百包未點選票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中ibike倍增300變600站 補貼恐成市庫大錢坑

聯合報 / 記者張明慧／即時報導
台中市明年的ibike倍增，從原本300站增加達600站，議員擔心「前30分鐘免費」由市庫補貼，未來恐成大錢坑。圖／台中市府提供
台中市明年的ibike倍增，從原本300站增加達600站，議員擔心「前30分鐘免費」由市庫補貼，未來恐成大錢坑。圖／台中市府提供

台中市府力推「ibike倍增計畫」，原本全市329站，明年起分年度要大增達600站，但目前使用ibike前30分鐘免費全由市府經費補貼，每年須編約1億元，未來站點倍增，議員擔憂市庫負擔勢必增加，成為「大錢坑」。

中市交通局長葉昭甫指出，這筆經費並非補貼廠商，而是嘉惠市民，鼓勵使用ibike運具；但確要考量經費有限，未來可能考慮「市民限定」，即30分鐘免費僅限台中市民，或縮短補助時間等方式。

台中市議員楊正中指出，當初為鼓勵民眾使用ibike，給予前30分鐘免費的優惠，差額全由市庫來支出，這些年來，每年光補貼部分市庫要編1億元。

他認為ibike站體建置已由市府負擔，廠商只須負擔維護管理責任，愈多人騎乘是廠商賺得多，補貼卻由市庫來付，太不合理，要求應重訂契約，相關費用由廠商吸收，否則會使市庫財務陷入「萬劫不復」。

台中市明年的ibike倍增，從原本300站增加達600站，議員擔心「前30分鐘免費」由市庫補貼，未來恐成大錢坑。圖／台中市府提供
台中市明年的ibike倍增，從原本300站增加達600站，議員擔心「前30分鐘免費」由市庫補貼，未來恐成大錢坑。圖／台中市府提供

台中市

延伸閱讀

中捷綠線16日起試搭 12月19日通車

台中國際花毯節、新社花海 4路線免費接駁

影／記者試乘水湳自駕巴士 交通局盼5年內推上台灣大道

如核准… 中捷綠線1周內試營運

相關新聞

玉山群峰清查手機訊號強度 各登山步道設置可通訊牌示

攀爬玉山群峰已成為國內登山客的最首要目標，玉山國家公園為了確保登山行程安全，今年與電信公司合作，在玉山園區主要登山步道，...

彰化縣有1萬6千多隻流浪犬 將擴充阿寶坑收容空間

依2018年流浪犬大調查，彰化縣流浪犬數達16473隻，居各縣市第二位，主要是收容空間不足，縣府原計畫在芳苑鄉興建多功能...

影／南投埔里建醮全鎮吃素 蔬食生活節搶先暖場

南投縣埔里鎮「庚子年祈安清醮」將於29日登場，活動期間全鎮須茹素7天，為鼓勵且提倡蔬食，當地從16至28日辦理「埔里山城...

台中ibike倍增300變600站 補貼恐成市庫大錢坑

台中市府力推「ibike倍增計畫」，原本全市329站，明年起分年度要大增達600站，但目前使用ibike前30分鐘免費全...

台中國際花毯節周六登場 東勢警方提交通疏運圖

本周六11月14日，台中國際花毯節將在台中市新社區登場，台中市警局東勢分局規劃好交通疏導措施，並提供疏導地圖供遊客參考，...

信義鄉潭南部落會議反對開礦 縣府支持居民意見

南投縣信義鄉潭南村有業者開採水晶礦，南投縣林管處要求業者10月底將開採設備移除，但居民最近上山，發現這些設備都沒有運走，...

彰化美術班七校聯展 創藝彰美從在地文化產業出發

彰化縣忠孝國小、僑信國小、彰安國中、明倫國中、溪湖國中、鹿港國中及彰化藝術高中等7校美術班11月11日至22日在縣立美術...

台中東區建成地下道填平 11月13日全線通車

台中鐵路高架化後，台中市建設局針對各區地下道陸續啟動填平工程，東區建成路地下道今年5月開工，已進入最後的人行道及兩側車道...

彰化校長師徒制傳承 師傅校長也培訓再升級

彰化縣針對初任校長都會安排資深校長輔導，以助校務順利推行，彰化縣教育處今天首度為這些「師傅校長」舉辦培訓課程，今天在彰化...

30分鐘快篩蘭花病毒！興大、昇陽半導體合作明年供試用

30分鐘就能快篩蘭花病毒！中興大學農資學院長詹富智、工學院長王國禎研究團隊與昇陽國際半導體合作開發「蘭花重要病毒智慧檢測...

南投「國姓搶成功」後天登場 還有擲筊賽博金元寶

客庄12大節慶之一「南投．國姓搶成功」系列活動將於後天（13日）登場，今年除指標性的「推戰船競賽」，新增「快閃成功擲筊」...

中后豐鐵馬道花梁鋼橋橋柱修復完工 再現百年建築風情

知名的台中后豐鐵馬道，有花梁鋼橋位於中市豐原區與后里區交界，原為舊山線縱貫鐵路跨越大甲溪河道橋梁，興建於日治時期明治41...

熱門新聞

民眾不滿陽明山漆彈驅猴竟阻擾 陽管處出聲了

影／柯文哲拿雷射筆射穿一排氣球 驚嘆：這根本是武器

台南要抓了！公車停靠站十公尺內不准停車 違者開罰

基隆推淡蘭古道暖東舊道 成立4休息站歇腳、補水上廁所

鯤鯓王平安鹽祭博杯周六日登場 第一名獎金10萬元

大誇陳其邁 綠議員李喬如：我溫柔質詢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。