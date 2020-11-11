台中ibike倍增300變600站 補貼恐成市庫大錢坑

台中市府力推「ibike倍增計畫」，原本全市329站，明年起分年度要大增達600站，但目前使用ibike前30分鐘免費全由市府經費補貼，每年須編約1億元，未來站點倍增，議員擔憂市庫負擔勢必增加，成為「大錢坑」。

中市交通局長葉昭甫指出，這筆經費並非補貼廠商，而是嘉惠市民，鼓勵使用ibike運具；但確要考量經費有限，未來可能考慮「市民限定」，即30分鐘免費僅限台中市民，或縮短補助時間等方式。

台中市議員楊正中指出，當初為鼓勵民眾使用ibike，給予前30分鐘免費的優惠，差額全由市庫來支出，這些年來，每年光補貼部分市庫要編1億元。