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台中ibike倍增300變600站 補貼恐成市庫大錢坑
台中市府力推「ibike倍增計畫」，原本全市329站，明年起分年度要大增達600站，但目前使用ibike前30分鐘免費全由市府經費補貼，每年須編約1億元，未來站點倍增，議員擔憂市庫負擔勢必增加，成為「大錢坑」。
中市交通局長葉昭甫指出，這筆經費並非補貼廠商，而是嘉惠市民，鼓勵使用ibike運具；但確要考量經費有限，未來可能考慮「市民限定」，即30分鐘免費僅限台中市民，或縮短補助時間等方式。
台中市議員楊正中指出，當初為鼓勵民眾使用ibike，給予前30分鐘免費的優惠，差額全由市庫來支出，這些年來，每年光補貼部分市庫要編1億元。
他認為ibike站體建置已由市府負擔，廠商只須負擔維護管理責任，愈多人騎乘是廠商賺得多，補貼卻由市庫來付，太不合理，要求應重訂契約，相關費用由廠商吸收，否則會使市庫財務陷入「萬劫不復」。
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