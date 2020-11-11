快訊

盤中突破13,200點關卡創新高！台股無懼MSCI降權重 法人：軋三空力道強勁

彰化首次導入師傅校長培訓 機制化輔導初任校長

中央社 / 彰化縣11日電

為使初任校長輔導與訓練機制化，彰化縣第一次導入「師傅校長」培訓課程，遴選優秀有經驗的校長培訓後，擔起輔導初任校長的任務。

彰化縣過去對於初任校長，只有安排輔導校長一對一傳承經驗，缺少機制化，教育部與中華民國中小學校長協會合作推廣「師傅校長」培訓課程試辦實施計畫，彰化縣今年第一次導入培訓課程，今天在彰化市平和國小舉行開訓典禮，化身學員的校長結訓後取得證書。

彰化縣長王惠美出席致詞表示，校長是學校領航者，關係全體師生教育品質，未來透過師傅校長帶領，可使初（現）任校長學到更多治校方針與經驗，這次參加培訓課程的15名學員，都是來自中小學校最優秀、具經驗、曾獲獎的校長，這次培訓後，將承擔輔導初任校長的任務，為彰化縣校長師徒制奠定基礎。

開訓第一堂課邀彰化縣秀水鄉子弟國立台中教育大學校長王如哲為學員演講「預見未來學校，轉化政策發展」。王如哲表示，長期在大學從事教育工作、研究教育、培養人才，有機會回故鄉協助中小學校長，意義非常重大，將透過一系列培訓助彰化教育界有更好發展。

彰化縣政府教育處指出，這次規劃專業素養課程共10堂，分為兩面向，第一面向為師傅校長專業知能，第二面向則是師傅校長輔導知能，師傅校長完成培訓後，將承擔輔導初任校長的任務。

教育部

延伸閱讀

彰化美術班七校聯展 創藝彰美從在地文化產業出發

彰化縣有1萬6千多隻流浪犬 將擴充阿寶坑收容空間

彰化校長師徒制傳承 師傅校長也培訓再升級

彰化鹿港轉運站BOT 打造10層大樓

相關新聞

玉山群峰清查手機訊號強度 各登山步道設置可通訊牌示

攀爬玉山群峰已成為國內登山客的最首要目標，玉山國家公園為了確保登山行程安全，今年與電信公司合作，在玉山園區主要登山步道，...

彰化縣有1萬6千多隻流浪犬 將擴充阿寶坑收容空間

依2018年流浪犬大調查，彰化縣流浪犬數達16473隻，居各縣市第二位，主要是收容空間不足，縣府原計畫在芳苑鄉興建多功能...

台中國際花毯節周六登場 東勢警方提交通疏運圖

本周六11月14日，台中國際花毯節將在台中市新社區登場，台中市警局東勢分局規劃好交通疏導措施，並提供疏導地圖供遊客參考，...

信義鄉潭南部落會議反對開礦 縣府支持居民意見

南投縣信義鄉潭南村有業者開採水晶礦，南投縣林管處要求業者10月底將開採設備移除，但居民最近上山，發現這些設備都沒有運走，...

彰化美術班七校聯展 創藝彰美從在地文化產業出發

彰化縣忠孝國小、僑信國小、彰安國中、明倫國中、溪湖國中、鹿港國中及彰化藝術高中等7校美術班11月11日至22日在縣立美術...

台中東區建成地下道填平 11月13日全線通車

台中鐵路高架化後，台中市建設局針對各區地下道陸續啟動填平工程，東區建成路地下道今年5月開工，已進入最後的人行道及兩側車道...

彰化校長師徒制傳承 師傅校長也培訓再升級

彰化縣針對初任校長都會安排資深校長輔導，以助校務順利推行，彰化縣教育處今天首度為這些「師傅校長」舉辦培訓課程，今天在彰化...

30分鐘快篩蘭花病毒！興大、昇陽半導體合作明年供試用

30分鐘就能快篩蘭花病毒！中興大學農資學院長詹富智、工學院長王國禎研究團隊與昇陽國際半導體合作開發「蘭花重要病毒智慧檢測...

南投「國姓搶成功」後天登場 還有擲筊賽博金元寶

客庄12大節慶之一「南投．國姓搶成功」系列活動將於後天（13日）登場，今年除指標性的「推戰船競賽」，新增「快閃成功擲筊」...

中后豐鐵馬道花梁鋼橋橋柱修復完工 再現百年建築風情

知名的台中后豐鐵馬道，有花梁鋼橋位於中市豐原區與后里區交界，原為舊山線縱貫鐵路跨越大甲溪河道橋梁，興建於日治時期明治41...

廣角鏡／打賭兌現 盧秀燕戴獅頭跑行程

台中市長盧秀燕與副總統賴清德打賭，如果中信兄弟隊沒拿到職棒總冠軍，她將戴獅子頭跑行程。昨在市政會議她果然戴獅子頭出現，頒...

中捷綠線16日起試搭 12月19日通車

台中市長盧秀燕昨宣布，台中捷運綠線12月19日正式通車，從11月16日起一個月，市民持悠遊卡等電子票並戴口罩，可無限免費...

熱門新聞

民眾不滿陽明山漆彈驅猴竟阻擾 陽管處出聲了

影／柯文哲拿雷射筆射穿一排氣球 驚嘆：這根本是武器

影／環保局長備詢挨批不適任 張麗善哽咽「拔官」

台南要抓了！公車停靠站十公尺內不准停車 違者開罰

基隆推淡蘭古道暖東舊道 成立4休息站歇腳、補水上廁所

鯤鯓王平安鹽祭博杯周六日登場 第一名獎金10萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。