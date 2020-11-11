彰化首次導入師傅校長培訓 機制化輔導初任校長

為使初任校長輔導與訓練機制化，彰化縣第一次導入「師傅校長」培訓課程，遴選優秀有經驗的校長培訓後，擔起輔導初任校長的任務。

彰化縣過去對於初任校長，只有安排輔導校長一對一傳承經驗，缺少機制化，教育部與中華民國中小學校長協會合作推廣「師傅校長」培訓課程試辦實施計畫，彰化縣今年第一次導入培訓課程，今天在彰化市平和國小舉行開訓典禮，化身學員的校長結訓後取得證書。

彰化縣長王惠美出席致詞表示，校長是學校領航者，關係全體師生教育品質，未來透過師傅校長帶領，可使初（現）任校長學到更多治校方針與經驗，這次參加培訓課程的15名學員，都是來自中小學校最優秀、具經驗、曾獲獎的校長，這次培訓後，將承擔輔導初任校長的任務，為彰化縣校長師徒制奠定基礎。

開訓第一堂課邀彰化縣秀水鄉子弟國立台中教育大學校長王如哲為學員演講「預見未來學校，轉化政策發展」。王如哲表示，長期在大學從事教育工作、研究教育、培養人才，有機會回故鄉協助中小學校長，意義非常重大，將透過一系列培訓助彰化教育界有更好發展。

彰化縣政府教育處指出，這次規劃專業素養課程共10堂，分為兩面向，第一面向為師傅校長專業知能，第二面向則是師傅校長輔導知能，師傅校長完成培訓後，將承擔輔導初任校長的任務。