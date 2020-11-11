聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中國際花毯節周六登場 東勢警方提交通疏運圖
本周六11月14日，台中國際花毯節將在台中市新社區登場，台中市警局東勢分局規劃好交通疏導措施，並提供疏導地圖供遊客參考，避免遊客塞在車陣中。
東勢警分局表示，活動地點新社區道路條件限制，既有停車空間難以因應短期間大量遊客湧入需求，將造成交通壅塞，活動期間為因應易壅塞路段與驟增車流，警方除編排交通疏導崗平日26處，動員警民力84人次；假日46處，動員警民力117人次，全力執行交通疏導勤務作為，也協調主辦單位使用接駁車疏運遊客。
這次活動期間平日有太原線、豐原線等2線、假日再增加東勢河濱公園及櫻木花道線計有4線接駁車，免費接送遊客到展區，詳細資訊可上2020新社花海官方網站(https://flowersea.tw)進行相查詢，東勢分局在展區聯合服務中心配有警力輪值駐守，宣導遊客各項預防犯罪措施並即時提供便民服務，提升為民服務的效能，增進警民關係。
警方表示，本週六開園首日，預期將從全國各地陸續湧入參觀賞花遊客，對現場停車秩序及車流，形成極大考驗，東勢分局已規劃員警及協勤民力沿線引導指揮民眾至園區內第1、2、3停車場依序停車，並運用設於東興派出所之「交通流量管制中心」即時監看、掌控沿線車流、人潮現況，有效機動調度警力加強交通管制及疏導，並強化大、小型車分流。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言