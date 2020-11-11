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信義鄉潭南部落會議反對開礦 縣府支持居民意見

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
信義鄉潭南村部落會議決議，反對在水源地開礦，影響環境和水源。圖／讀者提供
信義鄉潭南村部落會議決議，反對在水源地開礦，影響環境和水源。圖／讀者提供

南投縣信義鄉潭南村有業者開採水晶礦，南投縣林管處要求業者10月底將開採設備移除，但居民最近上山，發現這些設備都沒有運走，疑似繼續開採。潭南村部落會議決議，認為開況地點靠近水源，堅決反對開礦，縣議員全文才要求縣府及相關單位嚴格把關，不能讓業者暗度陳倉，偷偷採礦。

信義鄉潭南村玉崙溪上游、水社大山一帶有水晶礦區，因為靠近潭南村水源區，採礦廢水恐造成水源汙染，當地居民反對開採，業者曾退出多年，但這兩年又有礦業公司向經濟部礦務局申請開採，引起潭南村民反彈。

今年8月居民召開部落會議，居民一致同意，反對任何單位未經部落諮商同意前採礦。同時也要求業者以及相關單位必須遵守原住民族基本法，先進行部落諮商程序才對，潭南部落會議主席谷仁英說，居民擔憂水源和大自然環境遭受破壞，如果礦業公司繼續採礦，居民會抗議反對。

不過，業者暫停開採，南投林管處也要求業者10月底必須將開採設備移除，但居民最近上山，卻發現開採用的管線、裝備仍放置現場。

全文才說，潭南部落會議已經決議，反對業者開採，縣府應該遵守原住民族基本法，支持部落拒絕開採礦石破壞環境，南投縣行政處長林琦瑜說，開礦屬於經濟部礦務局管理，縣長林明溱尊重部落會議決議和居民維護環境的立場。南投林管處，業者違法放置調查地質設備，沒在期限內移除，會依森林法第51條規定，請警方依法偵辦。

信義鄉潭南村部落會議決議，反對在水源地開礦，影響環境和水源。圖／讀者提供
信義鄉潭南村部落會議決議，反對在水源地開礦，影響環境和水源。圖／讀者提供
南投林管處要求業者移除開採設備，但設備仍留置現場，林管處將依森林法移送偵辦。圖／讀者提供
南投林管處要求業者移除開採設備，但設備仍留置現場，林管處將依森林法移送偵辦。圖／讀者提供

原住民 林明溱

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