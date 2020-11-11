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玉山群峰清查手機訊號強度 各登山步道設置可通訊牌示

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
玉山國家公園工作人員近來配合電信業者，在各登山步道測試並於指標上架設可通訊點牌示。圖／玉管處提供
玉山國家公園工作人員近來配合電信業者，在各登山步道測試並於指標上架設可通訊點牌示。圖／玉管處提供

攀爬玉山群峰已成為國內登山客的最首要目標，玉山國家公園為了確保登山行程安全，今年與電信公司合作，在玉山園區主要登山步道，清查手機訊號強度並設置可通訊牌示，經統計共計94處，讓進入園區登山的山友及遊客能有更便利、安全的登山環境。

玉管處表示，繼去年完成玉山北峰全台最高電信基地台後，今年針對相關登山步道進行手機訊號測試，包含塔塔加及南橫天池遊憩區步道、熱門登山路線的玉山群峰及難度高級登山路線之馬博橫斷、南二段、新康橫斷、八通關越嶺道等進行測試，並將手機可通訊點牌示設置於里程牌等設施上或周遭明顯位置，共計有94處。

玉山北峰基地台可提升玉山登頂沿線，包括登山口、主峰、北峰等重要據點的信號涵蓋，並改善玉山群峰、八通關古道及排雲山莊等5處避難所的通訊品質，不僅提供急難救助時迫切需要的手機定位與緊急聯絡，更可在第一時間收到災防告警細胞廣播訊息（CBS）及提供「112」緊急電話服務。

玉管處呼籲，園區登山路線多距離現有道路及電信基地臺較遠，區內主要登山步道上之手機訊號，也容易受到地形阻隔、天候不良等影響而斷訊，於實務上不同廠商手機型號對弱信號的通信能力也有不同，以上因子都會影響手機通訊品質。

玉管處強調，在高山地區不論是使用無線電、衛星電話或是行動智慧型手機等，透過訊號可與留守人在約定好的時間通聯，相關坐標資料也將同步公告於玉管處官方網頁及FB社群中供民眾參考。

玉山國家公園工作人員近來配合電信業者，在各登山步道測試並於指標上架設可通訊點牌示。圖／玉管處提供
玉山國家公園工作人員近來配合電信業者，在各登山步道測試並於指標上架設可通訊點牌示。圖／玉管處提供
玉山國家公園工作人員近來配合電信業者，在各登山步道測試並於指標上架設可通訊點牌示。圖／玉管處提供
玉山國家公園工作人員近來配合電信業者，在各登山步道測試並於指標上架設可通訊點牌示。圖／玉管處提供
玉山國家公園工作人員近來配合電信業者，在各登山步道測試並於指標上架設可通訊點牌示。圖／玉管處提供
玉山國家公園工作人員近來配合電信業者，在各登山步道測試並於指標上架設可通訊點牌示。圖／玉管處提供

玉山國家公園 登山步道 基地台

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