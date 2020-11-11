彰化美術班七校聯展 創藝彰美從在地文化產業出發

彰化縣忠孝國小、僑信國小、彰安國中、明倫國中、溪湖國中、鹿港國中及彰化藝術高中等7校美術班11月11日至22日在縣立美術館舉辦「創藝彰美」聯合美展，彰化縣長王惠美說，此次聯展呈現在地文化與人文，更透過藝術家入校指導，讓學生有更寬廣的視野及多元學習，呈現非常不一樣的作品。

王惠美說，本次展出作品以「在地文化認同」與「傳統藝術創新」的美感探索體驗為發想，特別邀請到國立臺中教育大學美術學系曾仰賢講師擔任策展人，學生作品兼具人文思考、關懷家鄉的思維，美感的養成往往是從生活中的觀察來培養，藉由創作展出建立孩子們的想像力、創作力，也建立他們的自信心。

曾仰賢說，此次的聯展最重要的是從在地文化出發，結合傳統文化藝術、當地產業、結合生活形態、科技、結合各種藝術媒材，很感謝在七位藝術家陪伴學生們學習，這是彰化縣最前瞻性的教學模式。

展覽動線由彰化藝術高中的「精神性怪獸」及「日常型態」為起點，運用複合媒材產出獨具創意的作品。僑信國小以員林自然風情結合水墨，創作「書花香畫鳥語」。溪湖國中則藉由在地農產「葡萄」來探索自我，一串串的人生歷程與意外分歧再相聚。忠孝國小的「鷹揚八卦」，緩緩敘述出灰面鵟鷹與八卦山遷徙的歷史。彰安國中的「半線創客藝術家~ Maker&Artist」以「生命樹-光雕紙藝」及「旅讀半線繪本箱子藝術」，將彰化人文特色與地理風光發揮的淋漓盡致。明倫國中透過「Cosplay」與「水墨」的概念結合，展現「玩藝術」的服裝設計新風格。最後一站是鹿港國中的「普渡歌」，結合廟宇斗拱與數位科技的布景，精彩的呈現出鹿港普渡文化與歷史建築特色。