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彰化縣有1萬6千多隻流浪犬 將擴充阿寶坑收容空間

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣因流浪犬收容空間不足，類似黑狗家族出現在山區道路出沒的景象，十分普遍。記者劉明岩／攝影
彰化縣因流浪犬收容空間不足，類似黑狗家族出現在山區道路出沒的景象，十分普遍。記者劉明岩／攝影

依2018年流浪犬大調查，彰化縣流浪犬數達16473隻，居各縣市第二位，主要是收容空間不足，縣府原計畫在芳苑鄉興建多功能生態園區，卻因附近居民反對而放棄，將朝擴充員林阿寶坑流浪犬中途之家的設備與容量方向改善，再加上採取絕育、終養、TNVR（捕捉、絕育、釋放）及民間代養等措施，縣府農業處表示，可以大幅改善彰化縣流浪犬問題。

彰化縣流浪犬多，除了造成環境髒亂、居家安寧等問題外，近年來，也常發生流浪犬咬傷人事件，讓縣府飽受民眾指責。彰化縣目前只有員林阿寶坑流浪犬中途之家收容，卻因 量不足有關，造成鄉鎮市公所清潔隊抓了流浪犬，卻無處收容的窘境，縣府積極尋覓適當用地做為流浪犬收容中心，卻被民眾認為是嫌惡設施，致用地取得困難。

縣府曾計畫在溪州興建可愛動物園區，卻遭當地居民及民代抗爭下，撤銷計畫，最近轉而選定在芳苑鄉興建多功能生態園區，包含收容溫馴的犬隻，卻仍遭附近居民反對。縣府農業處長邱奕志說，目前縣府已向中央爭取經費，擴充阿寶坑流浪犬中途之家的設備與容量，即可改善目前容量不足的問題。

此外，彰化動物防疫所2018年開始試辦「浪狗有家愛心計畫」，針對該所挑選不易親近民眾、老犬、傷殘及較無被認養可能的犬隻，由縣府補助飼料、醫療及場所管理費用，每隻補助8千元，今年計畫經費更大幅增加到400萬元，已執行468隻流浪犬隻終養工作，送往動保團體、愛心人士處所照顧。動防所所長董孟治說，明年將編列300萬元，並視需求辦理追加。

縣府找不到流浪犬容身之地，也找到兩處代養機構，分別可收容200及150隻流浪犬，由縣府提供飼料及消毒等設施，並結合絕育、終養、TNVR等措施，阿寶坑流浪犬中途之家的法定收容數量是201隻，目前實際收容163隻仍有收容空間，依防治所表示，彰化縣流浪犬數量已減少約兩千隻。

彰化縣因流浪犬收容空間不足，類似黑狗家族出現在山區道路出沒的景象，十分普遍。記者劉明岩／攝影
彰化縣因流浪犬收容空間不足，類似黑狗家族出現在山區道路出沒的景象，十分普遍。記者劉明岩／攝影

流浪犬 生態園區

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