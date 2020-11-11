台中東區建成地下道填平 11月13日全線通車

台中鐵路高架化後，台中市建設局針對各區地下道陸續啟動填平工程，東區建成路地下道今年5月開工，已進入最後的人行道及兩側車道施工，全線11月13日開放通車，今天、明天建成路（自由路至東光園路550巷）路面刨鋪，將調撥車道維持雙向通行，提醒用路人注意。

建設局長陳大田表示，繼北屯區太原路及豐原區圓環北路地下道填平後，建成路地下道今年5月開工，陸續推動主線車道回填、寬頻管道及汙水下水道施作工程。

施工分階段進行，10月已完成主線填平，開放建成路主車道車輛通行，接續第3階段兩側人行道施作，維持一定車道數，讓車輛通行無阻、交通不打結。