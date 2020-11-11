聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中東區建成地下道填平 11月13日全線通車
台中鐵路高架化後，台中市建設局針對各區地下道陸續啟動填平工程，東區建成路地下道今年5月開工，已進入最後的人行道及兩側車道施工，全線11月13日開放通車，今天、明天建成路（自由路至東光園路550巷）路面刨鋪，將調撥車道維持雙向通行，提醒用路人注意。
建設局長陳大田表示，繼北屯區太原路及豐原區圓環北路地下道填平後，建成路地下道今年5月開工，陸續推動主線車道回填、寬頻管道及汙水下水道施作工程。
施工分階段進行，10月已完成主線填平，開放建成路主車道車輛通行，接續第3階段兩側人行道施作，維持一定車道數，讓車輛通行無阻、交通不打結。
目前建成地下道已進入最後施工階段，包括人行道及兩側車道路面刨鋪，提醒用路人注意交通引導與指示。全線通車後將有助區域縫合、提升行車舒適性、改善道路排水問題，透過汙水管道提升在地生活品質。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言