參選台中市長？ 蔡其昌：時間到了或許就要宣布

立法院副院長蔡其昌今天接受媒體人周玉蔻專訪，周玉蔻問到台中捷運藍線與參選台中市長一事，蔡其昌說，「請盧市長趕快，大台中的藍線」，兩年後就要選舉了，時間到了或許他就要宣布參選台中市長。

本身也是台中市選出的區域立委蔡其昌今天接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪，被主持人周玉蔻問及對於大台中地方交通建設的看法時，作了以上表示。

談及促進台中交通建設，蔡其昌說，中央該承擔的責任，他會來要求，譬如可以海線雙軌先做，雙軌是鐵道的改善，中央應該出錢，交通部長林佳龍都同意了。

蔡其昌指出，可是海線雙軌不夠，還要搭配部分路段高架，然後台鐵把它整個捷運化，很多涉及場站的開發、設計、規劃，要設多少場站，這都要市政府來做。

蔡其昌表示，雙軌這是中央可以出錢，可是其他部分中央與地方要分擔，這條件已經比林佳龍擔任台中市長時代更好，「不是因為盧秀燕是國民黨籍，我們就對她不好，一樣照常」，地方建設沒有分黨派，對大台中發展很重要，大家來爭取。

對於台中捷運綠線即將通車，蔡其昌表示，大家高興慶祝，這是經過幾任台中市長的歷程，從胡志強到林佳龍，「然後盧秀燕市長一當選馬上就可以剪綵了」。

蔡其昌指出，不是說現任台中市長盧秀燕沒有功勞，「大家都有功勞，我們也有功勞，當時從一路興建過程，大大小小的問題，我們開過多少協調會。」

另外，對於主持人詢問，台中山手線「沒有了」，有沒有生氣？盧秀燕的意思是不是就是要讓中央出錢才做？蔡其昌表示，「我生氣很多次了，為了這事情，我還跟盧市長吵過架」，當然繼續吵，這項地方建設如果一天不做，他就繼續吵。

蔡其昌還說，「我一生氣，可能到時候或許想一想，用這個事情宣布參選市長。」

對於主持人進一步追問參選台中市長一事，「真的嗎」？蔡其昌答覆，「或許」。

此外，蔡其昌在接受廣播專訪的最後也向盧秀燕喊話，「請盧市長趕快，大台中的藍線」，兩年後就要選舉了，時間到了或許他就要宣布參選台中市長。