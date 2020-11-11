快訊

譚德塞老家激戰! 衣索比亞「提格雷叛亂」...難民湧入蘇丹

「梵高」轉中颱 彭啟明：周四、周五降雨機率大

參選台中市長？ 蔡其昌：時間到了或許就要宣布

中央社 / 台北11日電

立法院副院長蔡其昌今天接受媒體人周玉蔻專訪，周玉蔻問到台中捷運藍線與參選台中市長一事，蔡其昌說，「請盧市長趕快，大台中的藍線」，兩年後就要選舉了，時間到了或許他就要宣布參選台中市長。

本身也是台中市選出的區域立委蔡其昌今天接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪，被主持人周玉蔻問及對於大台中地方交通建設的看法時，作了以上表示。

談及促進台中交通建設，蔡其昌說，中央該承擔的責任，他會來要求，譬如可以海線雙軌先做，雙軌是鐵道的改善，中央應該出錢，交通部長林佳龍都同意了。

蔡其昌指出，可是海線雙軌不夠，還要搭配部分路段高架，然後台鐵把它整個捷運化，很多涉及場站的開發、設計、規劃，要設多少場站，這都要市政府來做。

蔡其昌表示，雙軌這是中央可以出錢，可是其他部分中央與地方要分擔，這條件已經比林佳龍擔任台中市長時代更好，「不是因為盧秀燕是國民黨籍，我們就對她不好，一樣照常」，地方建設沒有分黨派，對大台中發展很重要，大家來爭取。

對於台中捷運綠線即將通車，蔡其昌表示，大家高興慶祝，這是經過幾任台中市長的歷程，從胡志強到林佳龍，「然後盧秀燕市長一當選馬上就可以剪綵了」。

蔡其昌指出，不是說現任台中市長盧秀燕沒有功勞，「大家都有功勞，我們也有功勞，當時從一路興建過程，大大小小的問題，我們開過多少協調會。」

另外，對於主持人詢問，台中山手線「沒有了」，有沒有生氣？盧秀燕的意思是不是就是要讓中央出錢才做？蔡其昌表示，「我生氣很多次了，為了這事情，我還跟盧市長吵過架」，當然繼續吵，這項地方建設如果一天不做，他就繼續吵。

蔡其昌還說，「我一生氣，可能到時候或許想一想，用這個事情宣布參選市長。」

對於主持人進一步追問參選台中市長一事，「真的嗎」？蔡其昌答覆，「或許」。

此外，蔡其昌在接受廣播專訪的最後也向盧秀燕喊話，「請盧市長趕快，大台中的藍線」，兩年後就要選舉了，時間到了或許他就要宣布參選台中市長。

蔡其昌 台中市 台中捷運

延伸閱讀

蔡其昌：不用為留名推蔡習會 8年沒政績者才需歷史定位

盧秀燕戴獅子頭帽到梧棲 先向大家說明為何有此裝扮

東海65周年校友奉獻多 蔡其昌：難得校友回饋成傳統

影／中職總冠軍第2戰 蔡其昌發300雞排鄭文燦下戰帖

相關新聞

彰化縣有1萬6千多隻流浪犬 將擴充阿寶坑收容空間

依2018年流浪犬大調查，彰化縣流浪犬數達16473隻，居各縣市第二位，主要是收容空間不足，縣府原計畫在芳苑鄉興建多功能...

中后豐鐵馬道花梁鋼橋橋柱修復完工 再現百年建築風情

知名的台中后豐鐵馬道，有花梁鋼橋位於中市豐原區與后里區交界，原為舊山線縱貫鐵路跨越大甲溪河道橋梁，興建於日治時期明治41...

玉山群峰清查手機訊號強度 各登山步道設置可通訊牌示

攀爬玉山群峰已成為國內登山客的最首要目標，玉山國家公園為了確保登山行程安全，今年與電信公司合作，在玉山園區主要登山步道，...

彰化美術班七校聯展 創藝彰美從在地文化產業出發

彰化縣忠孝國小、僑信國小、彰安國中、明倫國中、溪湖國中、鹿港國中及彰化藝術高中等7校美術班11月11日至22日在縣立美術...

台中東區建成地下道填平 11月13日全線通車

台中鐵路高架化後，台中市建設局針對各區地下道陸續啟動填平工程，東區建成路地下道今年5月開工，已進入最後的人行道及兩側車道...

彰化校長師徒制傳承 師傅校長也培訓再升級

彰化縣針對初任校長都會安排資深校長輔導，以助校務順利推行，彰化縣教育處今天首度為這些「師傅校長」舉辦培訓課程，今天在彰化...

30分鐘快篩蘭花病毒！興大、昇陽半導體合作明年供試用

30分鐘就能快篩蘭花病毒！中興大學農資學院長詹富智、工學院長王國禎研究團隊與昇陽國際半導體合作開發「蘭花重要病毒智慧檢測...

南投「國姓搶成功」後天登場 還有擲筊賽博金元寶

客庄12大節慶之一「南投．國姓搶成功」系列活動將於後天（13日）登場，今年除指標性的「推戰船競賽」，新增「快閃成功擲筊」...

廣角鏡／打賭兌現 盧秀燕戴獅頭跑行程

台中市長盧秀燕與副總統賴清德打賭，如果中信兄弟隊沒拿到職棒總冠軍，她將戴獅子頭跑行程。昨在市政會議她果然戴獅子頭出現，頒...

中捷綠線16日起試搭 12月19日通車

台中市長盧秀燕昨宣布，台中捷運綠線12月19日正式通車，從11月16日起一個月，市民持悠遊卡等電子票並戴口罩，可無限免費...

中市學童賞鳥賽 親近美好生態

社團法人台灣野鳥協會為鼓勵兒童多親近大自然，14日將在台中都會公園舉辦第2屆「美好生態～鳥兒就在身邊」台中市國小學生賞鳥...

台中花海、花毯節 隨愛麗絲探險

2020新社花海暨台中國際花毯節11月14日展至12月6日，市長盧秀燕表示，新冠肺炎疫情期間，許多人無法出國，新社宛如台...

熱門新聞

民眾不滿陽明山漆彈驅猴竟阻擾 陽管處出聲了

影／柯文哲拿雷射筆射穿一排氣球 驚嘆：這根本是武器

影／環保局長備詢挨批不適任 張麗善哽咽「拔官」

地政處長猝死 蔣月惠扯搬遷補償 潘孟安怒「可惡至極」

台南要抓了！公車停靠站十公尺內不准停車 違者開罰

基隆推淡蘭古道暖東舊道 成立4休息站歇腳、補水上廁所

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。