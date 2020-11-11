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彰化校長師徒制傳承 師傅校長也培訓再升級
彰化縣針對初任校長都會安排資深校長輔導，以助校務順利推行，彰化縣教育處今天首度為這些「師傅校長」舉辦培訓課程，今天在彰化市平和國小展開，成為全國第7個辦理師傅校長培訓課程的縣市。
彰化縣長王惠美表示，校長是一個學校的領航者，關係著全體師生教育品質，在這些期待下，校長的訓練就很重要，透過師傅校長的帶領，讓現任校長可以學習到更多治校方針與經驗，這次參加培訓課程的15位學員，都是來自中小學校最優秀且具經驗的校長，都曾獲得校長領導卓越獎、師鐸獎、教學卓越學校金質獎或閱讀磐石獎等全國性獎項，透過培訓後，將承擔輔導初任校長的任務，為彰化縣的校長師徒制奠定穩固的基礎。
今天第一堂課邀請彰化秀水鄉子弟台中教育大學校長王如哲，他表示，長期在大學從事教育工作、研究教育、培養人才，有機會能夠關注到中小學校育支持協助中小學校長意義重大，希望透過一系列的培訓活動，讓彰化縣教育有更好的發展。
中華民國中小學校長協會理事長張信務說，校長經營學校需要有各方面的支持，尤其是校長自身的專業素養與行政資質，師傅校長在校長訓練中占重要的角色，除了發揮原本的專業經驗，重要的是輔導初任校長，課程中有許多大師級講。此次規劃的專業素養課程共有10堂課，分成師傅校長專業知能、師傅校長輔導知能2面向。
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