30分鐘快篩蘭花病毒！興大、昇陽半導體合作明年供試用

30分鐘就能快篩蘭花病毒！中興大學農資學院長詹富智、工學院長王國禎研究團隊與昇陽國際半導體合作開發「蘭花重要病毒智慧檢測快篩晶片」，30分鐘即可達到精準、快速的即時場邊檢測，現已進入試量產，預計2021年5月提供樣本給業者索取試用，有助於提高台灣蘭花產業出口的競爭力。

詹富智表示，蝴蝶蘭是台灣最重要的外銷花卉之一，蝴蝶蘭生長期為2至3年且易被病毒感染，蝴蝶蘭之病毒感染乃是蝴蝶蘭產業亟待克服的重要問題。

目前蘭花植物曾出現的感染病毒約50幾種，其中以四種常見的蘭花病毒ORSV、CymMV、CaCV、PhCSV（BarMV）的影響最為普遍與嚴重。詹富智表示，如何簡單快速且高靈敏檢測蘭花病毒，以維護台灣蘭花在國際市場的優勢地位顯得相當重要。

詹富智的研究團隊10多年來走訪各地蘭園，積極投入新蘭花病毒病害的病毒分離及鑑定工作，並與資管系教授詹永寬團隊合作，利用人工智慧系統，建立數位資料庫並開發應用於蘭花的智慧化病毒病害檢測。

興大研究團隊指出，昇陽國際半導體2016年即透過產學合作與工學院王國禎教授開發免標定快篩晶片製程技術，並以蘭花產業作為昇陽國際半導體跨入生技檢測領域的試金石，進行蘭花病毒檢測晶片的開發，在2019年以「高靈敏齒舌蘭輪斑病毒之快篩晶片」獲第15屆「國家新創獎」榮獲最高獎項「最佳產業效益獎」。同年，昇陽IPO上市並成立生物晶片技術開發部門致力免標定快篩系統的產品開發。

興大研究團隊說，這項標定快篩系統包含兩項產品，一為拋棄式的快篩晶片，二為提供結果讀取與存功能的讀取器，提供使用者在場邊進行即時量測，並結合藍芽功能將檢測結果傳至雲端，提供使用者方便的檢測結果檢視與分析。

現行昇陽國際半導體已利用2019年獲詹富智教授授權的蘭花病毒抗體與抗原成功開發出，第二代可檢測四種常見的蘭花病毒晶片（ORSV、CymMV、CaCV、PhCSV）以及讀取器，使用者僅需將取得的樣本少量滴在晶片表面，等待30分鐘即可獲的檢測結果，相較於傳統實驗室檢驗方式，大幅縮短檢測時間以及需要專業實驗室技術員的需求。

另外，也因利用半導體產業精良的製造水準，晶片所提供的檢測靈敏度與專一性，可與市售常用產品相匹配，而所需價格是相對低廉，有助於提升台灣蘭業的品質管理與花卉外銷的競爭力。