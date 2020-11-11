南投「國姓搶成功」後天登場 還有擲筊賽博金元寶

客庄12大節慶之一「南投．國姓搶成功」系列活動將於後天（13日）登場，今年除指標性的「推戰船競賽」，新增「快閃成功擲筊」開放遊客排隊參加擲筊賽，擲出多數聖筊者可獲價值破萬元的成功金元寶，成功市集也在活動期間天天開賣。

南投縣文化局指出，「南投‧國姓搶成功」在921震災後開辦，至今活動辦理邁入第20屆，獲列全國客庄12大節慶也已12個年頭，成功營造成為在地客家特色文化活動，「推戰船競賽」更成客庄指標賽事，帶動國姓鄉農特產及觀光發展。

而今年的「南投．國姓搶成功」系列活動將於13至15日，一連3天在成功廣場及民族街登場，其中「推戰船競賽」今年仍以社男組報名最踴躍，共吸引32隊參戰，社女組24隊、國小組 15 隊、國中組9隊，鄉民組及公所組則各 10 隊。

國姓鄉長丘埔生說，今年推戰船獎金依參賽隊數分配，社男冠軍獎金高達6萬元，社女組摘冠有4萬元，其餘組別第一均為2萬元，加上其他名次獎金，今年活動競賽總獎金高達63萬元；此外，還增加快閃成功擲筊，有機會博得金元寶。

國姓鄉公所表示，今年安排在14日下午特別增加「快閃成功擲筊」單元，開放遊客自由排隊參加擲筊得最高杯數者，可獲得價值破萬元的「成功金元寶」；同天也安排「成功爺祭祀」遶境祈福，預計有逾2000人參加，歡迎參與求平安。