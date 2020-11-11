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中后豐鐵馬道花梁鋼橋橋柱修復完工 再現百年建築風情
知名的台中后豐鐵馬道，有花梁鋼橋位於中市豐原區與后里區交界，原為舊山線縱貫鐵路跨越大甲溪河道橋梁，興建於日治時期明治41年，2004年2月登錄為「歷史建築物」。近年因豪雨沖刷，造成橋墩基礎土石流失及掏空現象，中市府為保存這座舊山線鐵道的歷史建築橋梁，編列4000萬元整修橋墩為仿古樣貌，上月底已修復完成。
中市府觀旅局表示，先前已完成加固的2個橋墩僅為混凝土外觀，為使新建橋墩回復原有仿古外觀，這次花梁鋼橋整修工程以原橋墩外層貼附舊有墩體的石材及磚材搭配新材料進行外觀修復，並於花梁鋼橋南端休憩平台置放一塊舊有墩體展示，讓遊客騎經此處時，藉由此次修復舊貌工程更加認識這座百年歷史鋼橋的建築智慧。
觀旅局長林筱淇說，感謝所有工作人員排除萬難完成橋墩修復任務，讓花梁鋼橋走過摧殘、風華再現，她說台中是一座文化城，修復的花梁鋼橋為后豐鐵馬道必經路線，為遊客必定造訪的知名景點，近期還成為知名偶像劇及電影的拍攝場景，嶄新的花梁鋼橋除了為在地居民及遊客帶來更舒適、機能更健全之休閒遊憩設施及騎乘環境，更讓市民與旅客們見證這座百年歷史建築之美並安心享受騎乘樂趣。
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