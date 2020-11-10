彰化縣農會總幹事將接棒 2新人登記遴選競爭

彰化縣農會以及26鄉鎮市明年總幹事遴選從11月9日開始登記，歷任5屆的彰化縣農會總幹事廖振賢明年1月將屆齡退休，將由新人接任，昨天登記第一天廖振賢陪同縣農會秘書吳逢源搶得頭香完成登記，員林果菜市場副總經理張建豐也由全國農會理事長蕭景田、員林市長游振雄等人陪同下也前來登記，將出現競爭局面。

廖振賢是縣農會資深總幹事，明年退休後誰來接棒受到矚目，53歲縣農會秘書吳逢源在廖振賢以及縣農會同仁陪同下登記，吳逢源資歷豐富，從縣農會基層人員做起，當過資訊部、會計部、會務部、保險部和輔導部主任，擔任東勢林場場長後今年1月接任祕書，對於會務熟悉。

吳逢源原被視為接班人選，但近期情勢生變，39歲員林果菜市場副總經理張建豐昨天也前往縣府登記角逐，張建豐的父親張炳得生前曾任第14屆縣農會理事長，妻子現為社頭鄉代莊詠晴，張建豐有10年果菜市場資歷，也在民間社團相當活躍，善於行銷推廣，原本有意爭取社頭農會總幹事之位，經多方考慮直接挑戰縣農會總幹事寶座。

彰化縣共有27個農會總幹事席次，從昨天開放候聘人登記至11月13日，地方推測鹿港、田中、永靖競爭較為激烈，目前鹿港、田中都出現2人以上登記競爭。