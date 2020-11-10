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中科舉辦機器人競賽 選手表現看到培育成果

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
科技部中科管理局舉辦「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」，選手維修機台及撰寫程式。圖／中科管理局提供
科技部中科管理局舉辦「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」，選手維修機台及撰寫程式。圖／中科管理局提供

科技部中科管理局舉辦「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」成績出爐，中正高工、南科實中、中科實中及安康高中、協同中學、高雄中學等6隊勇奪冠軍聯盟獎。活動中，參賽團隊的實力與熱心也讓國內外評審頻頻豎指稱讚，認為在中科管理局歷時3年的努力下，終於看到培育人才的成果。

中科管理局表示，這是中科向美方提案獲得參加的全球唯一運用5G科技舉辦之FRC競賽，並透過中華電信協助提供5G設備、訊號及全程技術，把2天精采賽事均透過網路全球直播，讓全世界看見台灣學子的精采參賽實況，也超越了疫情及距離障礙。

看到選手們在場中操控機台，運用戰術盡力讓機器人完成任務，來自美國FIRST總部的技術顧問Jerry Budd、Bharat Nain 2位工程師對於選手們的表現頻頻讚賞，表示今年台灣FRC參賽團隊整體素質令人驚艷。

擔任評審的都是國內知名機械及工程領域教授，他們表示，今年各隊伍無論操作力、技術能力表現都相當亮眼，實力也是近年最旗鼓相當的一次，雖然評分十分艱難，但卻也見證中科培育國內競賽隊伍的好成績。

局長許茂新表示，中科近年在台灣機器人領域投入人才培育資源，並從本次參賽選手、老師及家長的反應中，獲得最棒的回響。台灣學子表現專業、熱情以及無限的潛能，期待藉此厚實我國優質的科技產業人才資本。

科技部中科管理局舉辦「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」選手們的表現獲得肯定。圖／中科管理局提供
科技部中科管理局舉辦「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」選手們的表現獲得肯定。圖／中科管理局提供
科技部中科管理局舉辦「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」的決賽時刻，選手緊急場上維修機台。圖／中科管理局提供
科技部中科管理局舉辦「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」的決賽時刻，選手緊急場上維修機台。圖／中科管理局提供
科技部中科管理局舉辦「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」，賽後選手們相擁歡呼。圖／中科管理局提供
科技部中科管理局舉辦「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」，賽後選手們相擁歡呼。圖／中科管理局提供

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