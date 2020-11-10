盧秀燕戴獅子頭帽到梧棲 先向大家說明為何有此裝扮

台中市長盧秀燕今天下午到梧棲區主持開工典禮時，戴著獅子頭帽很吸睛，她致詞時先向大家說明，這是和副總統賴清德的賭約，在職棒賭約中，她賭輸要戴獅子頭帽，打賭中信兄弟隊獲勝，請賴副總統來台中幫忙行銷農特產，統一獅獲勝她就戴爆炸獅子頭跑一天行程，最後由統一獅奪得總冠軍，她實現對副總統的承諾，而且開工典禮中也有舞龍舞獅，她戴獅子頭也是很吉利。

盧秀燕今天早上在市政會議前受訪，頭戴Q版獅子頭造型帽，穿中信兄弟球衣，實現她日前與副總統賴清德打賭，輸了要戴獅子頭帽跑一整天行程的承諾；盧秀燕笑說，說到做到，既然打賭輸了就要履行承諾，「雖然很糗、有點尷尬，但今天會戴上獅子頭跑一天行程。」

盧秀燕下午到梧棲區，主持梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里聯合活動中心開工典禮，要利用原梧棲消防分隊舊有廳舍，辦理結構補強、增設無障礙電梯及整建既有外牆、門窗等，預計明年8月完工，工程費用1500萬元，完工後將提供在地居民優質活動空間。

盧秀燕到場時，許多人看到她戴獅子頭帽覺得很有趣，有人互聊說：「好可愛」，盧秀燕致詞時先說「先向大家說失禮了」，她說很多人應該有看到新聞，知道她戴獅子頭帽的原因。