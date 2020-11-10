基層農會明年改選 彰化鹿港、田中都有新人登記角逐

彰化縣農會以及26鄉鎮市明年總幹事遴選從11月9日開始登記，昨天是好日子包括縣農會已有15個農會、18人登記，今天目前為止還沒有人來登記，明天預計還會有9個農會、10人前往登記，也有新秀來登記挑戰尋求連任的現任總幹事，農會總幹事候聘遴選預計明年3月15日舉行。

彰化縣共有27個農會總幹事席次，從昨天開放候聘人登記至11月13日，縣府農業處協助作業，這幾天都在縣府一樓接受登記，彰化縣農會總幹事廖振賢明年1月16日屆齡退休未來登記，有2名新人前來登記，農業處指出，26鄉鎮中有24名現任尋求連任，田尾鄉與田中鎮總幹事現已退休，田尾鄉指定秘書代理，田中鎮農會由會務部主任代理，昨天已有2名新人前來登記，鹿港鎮農會也有新人登記角逐。

農業處指出，登記截止日後在20個工作天會完成資格複審查作業，再提報農委會，明天2月21日舉行農事小組長、副組長選舉，3月4日完成會員代表大會選舉，選出理事、監事，3月15日前召開理監事會議，選出理事長及常務監事並聘任總幹事。