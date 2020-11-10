捐血送牛排券！台中市警二分局籲大家挽袖捐出熱血

最近血荒，台中市警二分局為此特別號召地方熱心人士13日舉辦捐血活動，並呼籲大家一起來挽袖捐出熱血。地點在台中市中清路一段與太平路口的東興市場，時間從上午9時至下午4時。

市警二分局今指出，為鼓勵民眾參與，在熱心人士贊助下，捐血250CC者可以獲得赤鬼牛排券1張和另兩樣好禮2選1，牛排券現場200張送完為止；捐500CC者除了有捐250CC者的贈品，另還加贈口罩1盒，口罩120盒，送完為止。

參與協辦的單位和個人有：立法委員莊競程、市議員曾朝榮、陳政顯、萬春宮、鈦郁工業有限公司、順福肉品店、風格美學診所，和楊文志、許含、楊寓甯、楊順福、蔡明通、常立文 、常立武、張靜儀、周佳諦、全國廣播胖胖。