突破農產出口困境 南投木瓜今上櫃啟運外銷香港

南投縣木瓜產量居全國第3位，唯受新冠肺炎疫情影響，今年出口受阻，運銷量均價下降，縣府積極協助埔里鎮水果生產合作社接洽外銷，成功媒合和新生鮮收購，今首航啟運出貨3公噸至香港，盼能在國外市場大放異彩，開啟銷售契機。

農業處指出，南投縣木瓜種植面積約200公頃，以埔里、國姓為主要產區，多為網室栽培，因此產出品質穩定、風味絕佳，生產面積逐年增加，單就埔里果產合作社運銷至拍賣市場之木瓜年銷量從105年953公噸，去年成長至1110公噸。

只不過，今年受疫情影響，外銷出口受阻，木瓜運銷量均價下滑，埔里鎮水果生產合作社表示，社內近年木瓜運銷量雖增加，但今年碰上疫情，國內市場供過於求，果價下跌，運銷均價從40元左右降至約30元，還好農政單位輔導相助。

農業處輔導埔里果產合作社重新設計品牌包裝，建立木瓜品牌形象，並開發國內零售通路措施，積極尋求與貿易商合作開拓外銷市場，成功媒合和新生鮮有限公司收購精選木瓜，今進行裝櫃出貨啟運作業，並將1貨櫃共3公噸銷往香港。

埔里鎮水果生產合作社表示，為保障食安，社內全數果品採溯源管理與自主檢驗，通過農試所198種農藥殘留檢測合格，本次外銷更精選符合規格優質果品統一包裝出貨，雖數量不多，但盼以品質取勝，開啟南投木瓜外銷香港及國外市場契機。

農業處也提到，除媒合埔里木瓜外銷，也協助該社突破傳統共同運銷至批發市場營運模式，開拓國內零售市場通路，所以現在該社已開發木瓜小包裝精品伴手禮及小鮮果箱，送禮自用兩相宜，也有利國內民眾選購品嘗。