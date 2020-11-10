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鹿港轉運站BOT案招商 許可年限50年

中央社 / 彰化縣10日電

彰化縣政府將召開BOT招商說明會，說明彰化鹿港鎮的鹿港轉運站BOT案，彰化縣長王惠美說，轉運站適合飯店業、商場及美食街等進駐，希望帶動民間招商及促進地方繁榮。

彰化縣政府今天開記者會，宣布11月16日及19日將在台北市、台中市舉辦BOT案招商說明會，針對鹿港轉運站BOT案作說明，出席記者會的有彰化縣長王惠美、彰化縣政府工務處長林漢斌等人。

王惠美說，鹿港鎮去年獲得台灣經典小鎮殊榮，又有天后宮及龍山寺，每年都有近千萬次的觀光人潮，如何把千萬人次的消費力留在鹿港，首要解決的問題是鹿港地區的停車空間，縣府因此規劃興建複合式交通轉運大樓。

王惠美指出，縣府積極從事土地活化工作，希望透過活化的過程進而促進地方發展，發揮轉運站機能、進而帶來更多的人潮，而鹿港轉運站大樓適合進駐飯店業、商場、美食街、影城，在大樓前有生態公園，旁有鹿港運動場，在此投資飯店絕對是有很好的效益。

彰化縣政府工務處說明，鹿港轉運站基地位於建國路、鹿草路及中正路間的市中心區，面積為9757平方公尺，距離天后宮及老街僅700公尺，且緊鄰西濱快速道路，可快速抵達台中港，觀光及交通便利，縣府將採BOT促參案方式進行招商、興建及營運，許可年限為50年，預估可帶動民間投資新台幣18億元，並創造上百人就業機會。

鹿港 BOT

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