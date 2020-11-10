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爆紅的鹿港甲子宴蚵仔煎沒勾芡 主辦單位：這是古早味　

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
「鹿港潯味甲子宴」的魚被嫌瘦巴巴，主辦單位澄清是拍攝叫度的關係。圖／翻攝「爆怨2公社」
「鹿港潯味甲子宴」的魚被嫌瘦巴巴，主辦單位澄清是拍攝叫度的關係。圖／翻攝「爆怨2公社」

鹿港廟口商圈協會今年首度推出「鹿港潯味甲子宴」，但有網友吃完貼文抱怨1桌6千元菜色不佳，炸物類不是冷的就是過老過硬，蚵仔煎沒勾芡、湯類羹類感覺沒調味該酸不酸該鹹沒鹹，讓人失望，對此主辦單位鹿港廟口商圈協會表示，料理都是現做，當天蚵仔煎是在地名店三番錦提供，本來就以不加太白粉勾芡古早味為名，當天料理仍有許多好評。

鹿港小吃宴向來有名，以往都是公所主辦，委託鹿港廟口商圈協會會員提供菜色，公所今年改為自辦，菜色來源更多元，昨天舉辦記者會，將小吃宴升級版為「鹿溪宴」，每桌４千元。

鹿港廟口商圈協會今年則申請經濟部商區補助經費，主要改善環境以及店家招牌，並以部分經費舉辦「鹿港潯味甲子宴」，將9家超過一甲子老店的招牌料理入菜，網路開放報名只花了1分多鐘就爆滿，11月7日在彰濱工業區台灣玻璃館辦桌60桌，相當熱門，不過卻有網友在「爆怨2公社」貼文，表達對菜色不滿。

網友指出，「痲老潤餅超級小條應該是一條又對切一半吧..炸蚵嗲這種便宜的小吃竟然也是是一顆切對半?然後蚵仔煎沒有勾芡應該叫蚵仔煎蛋吧？那盤腿庫油膩到不行。」「一桌竟然要價6000元，沒有提供飲料，只有給十瓶礦泉水。真心覺得這鹿港甲子宴真的是太誇張了。滿滿的失望與懊惱。」「解散後有的去夜市買東西吃，有去便利商店買大亨堡的，有去麥當勞買套餐的。吃完真的只有滿滿的空虛跟氣憤感。」

有在地居民留言認為這樣一桌6千元真的太貴，現買最好吃，鹿港廟口商圈協會理事長謝秀櫻說，經濟部補助的70萬元主要投入在改善商圈，僅用10分之１經費在甲子宴，包括租用場地、桌椅、清潔費用以及現場表演等都是成本，每個人還送一個保溫袋，各店家都很用心準備，價格合理，但各方的意見都會接受，下星期也會舉辦檢討會，希望明年擴大舉辦可以讓更多人滿意。

鹿港公所今年自辦「鹿溪宴」，昨天才公布菜色，卻有民眾誤會「鹿溪宴」就是「潯味甲子宴」，鹿港鎮長許志宏說，不管公部門或民間舉辦辦桌活動出發點都是希望活動在地，可以有良性競爭，他樂觀其成，公所對於菜色會嚴謹控管。

鹿港廟口商圈協會今年首度推出「鹿港潯味甲子宴」，但有網友吃完貼文抱怨1桌6千元菜色不佳。圖／翻攝「爆怨2公社」
鹿港廟口商圈協會今年首度推出「鹿港潯味甲子宴」，但有網友吃完貼文抱怨1桌6千元菜色不佳。圖／翻攝「爆怨2公社」
鹿港廟口商圈協會今年首度推出「鹿港潯味甲子宴」，記者會上菜色相當豐富。記者林敬家／攝影
鹿港廟口商圈協會今年首度推出「鹿港潯味甲子宴」，記者會上菜色相當豐富。記者林敬家／攝影
「鹿港潯味甲子宴」的蚵仔煎被嫌沒勾芡，主辦單位澄清這是古早味特色。圖／翻攝「爆怨2公社」
「鹿港潯味甲子宴」的蚵仔煎被嫌沒勾芡，主辦單位澄清這是古早味特色。圖／翻攝「爆怨2公社」

鹿港 菜色 蚵仔煎

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