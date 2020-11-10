影／南投議員也拋建輕軌 縣長允研擬

南投縣大眾運輸交通不便，民進黨團在縣議會高呼「交通要通，賺錢一路通」口號，針對南投交通困境建議縣府興建輕軌，並在站點旁設Ubike、串連台鐵支線等，改善縣內交通，也帶動觀光；縣長林明溱說，經費上恐有困難，但會向中央爭取。

縣議員賴燕雪指出，南投縣交通可以說是「五空」海運、空運、捷運、高鐵，鐵路僅有支線，而南投山城特性其實適合發展輕軌，經評估，能以南投市為中心點，興建U字形輕軌，延伸名間、草屯、埔里等鄉鎮，也串連濁水溪和烏溪流域交通。

陳翰立、廖梓佑、王秋淑、陳宜君、葉仁創及蔡銘軒等議員也認為，南投各地交通需要更有效的大眾運輸工具串連，廖表示，中央有意將部分部會移往中興新村，中興大學也將在中興設分校，仰賴公共運輸者勢必大增，得要有更便捷交通網。

陳翰立、王秋淑則表示，南投公車、客運班次少，往來南投、外縣市多仰賴自駕，就是因縣內大眾運輸資源無法有效串連；蔡、陳、葉3人則提到，交通建設有其長遠性，像高速公路、高鐵等過去被認為沒用、浪費錢，但現在造就一日生活圈。

民進黨團為此拋出南投輕軌規畫，賴表示，台中捷運若延伸中興新村，就能以中興為中心點，連接到名間串聯台鐵濁水站至集集、水里車埕，烏溪線連接至草屯、國姓和埔里；而各輕軌站點發展Ubike等共享經濟，帶動周邊中寮、竹山等鄉鎮。

對此，林明溱說，南投縣觀光景點多，但受限地形影響交通，為紓解觀光人車潮，當立委時曾提出類似構想，但中央回應光配合款就要數百億元，依縣府財政難負擔，但議員也提出輕軌想法，將參考其意見研議擬訂計畫向交通部申請補助經費。