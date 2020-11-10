鳥兒就在身邊！台中國小學生賞鳥比賽14日登場

社團法人台灣野鳥協會今天說， 為鼓勵兒童多親近大自然，14日將台中都會公園舉辦第二屆「美好生態〜鳥兒就在身邊」台中市國民小學學生賞鳥比賽，今年吸引19校、26隊123名小將參賽，盼藉由輕鬆有趣的賞鳥比賽，培養孩子們自然觀察的興趣，進而建立基礎科學素養，埋下環境倫理的種子，也請民眾來為小將們加油、鼓勵。

台灣野鳥協會說，舉辦地點台中都會公園有豐富植物相，加上是候鳥遷徙的中繼站，吸引鳥類在此活動，目前公園全域紀錄到逾124種鳥類。今年參賽各隊將在當天上午8時30分到中午在園區內觀察記錄3.5小時，比賽成績將依紀錄到的鳥種數取前六名，並有鳥種猜猜樂與特別獎、摸彩等。

清泉崗機場旁的公明國小由4名5年級學生組成「早起的鳥兒隊」。參賽學生說，他從小在大肚山上成長，每天看著天上的飛機和鳥兒翱翔在無垠的天空，多麼令人嚮往，盼藉由賞鳥活動，更親近自然，也能為生態環境盡分心力。

台中市西區大勇國小3名學生報名參賽，其中2人是新手，賞鳥經驗不多，但是對於賞鳥卻滿懷興趣，3人賽前做了充分練習，帶著鳥類圖鑑、望遠鏡在住家附近的公園、學校觀察鳥類，盼能在比賽中嶄露頭角。