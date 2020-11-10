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鳥兒就在身邊！台中國小學生賞鳥比賽14日登場

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
去年首屆「美好生態〜鳥兒就在身邊」台中市國民小學學生賞鳥比賽，吸引小朋友報名參賽。圖／台灣野鳥協會提供
去年首屆「美好生態〜鳥兒就在身邊」台中市國民小學學生賞鳥比賽，吸引小朋友報名參賽。圖／台灣野鳥協會提供

社團法人台灣野鳥協會今天說， 為鼓勵兒童多親近大自然，14日將台中都會公園舉辦第二屆「美好生態〜鳥兒就在身邊」台中市國民小學學生賞鳥比賽，今年吸引19校、26隊123名小將參賽，盼藉由輕鬆有趣的賞鳥比賽，培養孩子們自然觀察的興趣，進而建立基礎科學素養，埋下環境倫理的種子，也請民眾來為小將們加油、鼓勵。

台灣野鳥協會說，舉辦地點台中都會公園有豐富植物相，加上是候鳥遷徙的中繼站，吸引鳥類在此活動，目前公園全域紀錄到逾124種鳥類。今年參賽各隊將在當天上午8時30分到中午在園區內觀察記錄3.5小時，比賽成績將依紀錄到的鳥種數取前六名，並有鳥種猜猜樂與特別獎、摸彩等。

清泉崗機場旁的公明國小由4名5年級學生組成「早起的鳥兒隊」。參賽學生說，他從小在大肚山上成長，每天看著天上的飛機和鳥兒翱翔在無垠的天空，多麼令人嚮往，盼藉由賞鳥活動，更親近自然，也能為生態環境盡分心力。

台中市西區大勇國小3名學生報名參賽，其中2人是新手，賞鳥經驗不多，但是對於賞鳥卻滿懷興趣，3人賽前做了充分練習，帶著鳥類圖鑑、望遠鏡在住家附近的公園、學校觀察鳥類，盼能在比賽中嶄露頭角。

台灣野鳥協會指出，感謝台中市教育局、台中都會公園、科技部中部科學園區管理局、以及帶隊的師長們和台灣野鳥協會志工們為引領孩子擴大視野的付出。希望孩子藉由觀察鍛練眼部肌肉，降低近視的機率。透過賞鳥活動認識身邊美好的生態，進而了解保育並關心環境。

去年首屆「美好生態〜鳥兒就在身邊」台中市國民小學學生賞鳥比賽，吸引小朋友報名參賽。圖／台灣野鳥協會提供
去年首屆「美好生態〜鳥兒就在身邊」台中市國民小學學生賞鳥比賽，吸引小朋友報名參賽。圖／台灣野鳥協會提供
去年首屆「美好生態〜鳥兒就在身邊」台中市國民小學學生賞鳥比賽，吸引小朋友報名參賽。圖／台灣野鳥協會提供
去年首屆「美好生態〜鳥兒就在身邊」台中市國民小學學生賞鳥比賽，吸引小朋友報名參賽。圖／台灣野鳥協會提供
去年首屆「美好生態〜鳥兒就在身邊」台中市國民小學學生賞鳥比賽，吸引小朋友報名參賽。圖／台灣野鳥協會提供
去年首屆「美好生態〜鳥兒就在身邊」台中市國民小學學生賞鳥比賽，吸引小朋友報名參賽。圖／台灣野鳥協會提供

賞鳥 台中市 清泉崗機場

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