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去考公務員？人力流動率超乎想像 戳破公職「鐵飯碗」

中捷16日起試營運 使用電子票證免費搭1個月

中央社 / 台中10日電

台中捷運綠線16日起試營運可免費搭乘1個月，12月19日將正式通車，台中捷運公司今天表示，試營運期間民眾需使用電子票證搭乘，進入站區應戴口罩，並遵守不飲食等相關規定。

台中捷運綠線自北屯總站至高鐵台中站，全線長約16.71公里，共18座車站，其中松竹、大慶、高鐵台中站可轉乘台鐵，並可在高鐵台中站轉乘高鐵。

台中市長盧秀燕今天主持市政會議時宣布，台中捷運綠線獲交通部營運許可，將自11月16日起試營運一個月，12月19日正式通車。

台中捷運公司表示，試營運期間，全線18個站免費開放民眾體驗試乘，11月16日至12月6日每日上午7時至晚間8時開放試乘，平日尖峰時段每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全日每8分鐘1班。

12月7日至15日則依未來正式營運班表，每日上午6時至晚間12時開放試乘，深夜時段（晚間11時至12時）每15分鐘1班。民眾進入站內起應佩戴口罩，並使用電子票證搭乘，包括悠遊卡、一卡通、愛金卡過閘門，以利市府進行壓力測試。

捷運公司指出，列車屬無人駕駛，但營運初期車廂內皆有隨車人員，另站內都有站務人員可提供協助，民眾若在車廂內遇緊急狀況，可透過緊急按鈕通報。

捷運公司提醒，進入車站付費區後不得飲食，違者可處新台幣1500元以上7500元以下罰鍰，目前無開放自行車搭乘捷運，若是摺疊式自行車長度不得超過165公分，長、寬、高總和不得超過220公分，旅客攜帶動物進入站區或車廂應安置於寵物箱、袋或籠內。

台中捷運 高鐵 車廂

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