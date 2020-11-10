榮獲6都第一、優等獎！他頂著獅子頭獻獎給盧秀燕

中華職棒總冠軍賽中信兄弟飲恨輸給統一獅，台中市長盧秀燕「願賭服輸」今天戴獅子頭現身市政會議，台中市衛生局長曾梓展等人在市政會議上戴上獅子頭，把衛生局在今年8月底在全國保健業務考評拿到六都第一等獎項，獻給盧秀燕。

曾梓展說，台中市衛生局在今年8月底，榮獲全國保健業務考評保健類優等獎、戒菸服務六都第一名、婦幼健康促進六都第一名、太平區衛生所「金所獎」多元化戒菸服務優等獎、梧棲區衛生所「金所獎」提升婦癌篩檢及陽性個案追蹤轉介服務優等獎等。

此外，台中市衛生局積極推動各項傳染病防疫工作且績效卓越，滿分200分獲199分，榮獲六都組第一名。疾管署另頒發COVID-19貢獻獎「疫調辛勞獎」，肯定台中市衛生局對新冠肺炎疫情的貢獻及努力。