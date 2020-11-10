榮獲6都第一、優等獎！他頂著獅子頭獻獎給盧秀燕
中華職棒總冠軍賽中信兄弟飲恨輸給統一獅，台中市長盧秀燕「願賭服輸」今天戴獅子頭現身市政會議，台中市衛生局長曾梓展等人在市政會議上戴上獅子頭，把衛生局在今年8月底在全國保健業務考評拿到六都第一等獎項，獻給盧秀燕。
曾梓展說，台中市衛生局在今年8月底，榮獲全國保健業務考評保健類優等獎、戒菸服務六都第一名、婦幼健康促進六都第一名、太平區衛生所「金所獎」多元化戒菸服務優等獎、梧棲區衛生所「金所獎」提升婦癌篩檢及陽性個案追蹤轉介服務優等獎等。
此外，台中市衛生局積極推動各項傳染病防疫工作且績效卓越，滿分200分獲199分，榮獲六都組第一名。疾管署另頒發COVID-19貢獻獎「疫調辛勞獎」，肯定台中市衛生局對新冠肺炎疫情的貢獻及努力。
台中市衛生局說明，根據國民健康署資料，全台人口吸菸率為13%，中市成人吸菸率為11.2%，吸菸人數約有26萬人，108年菸害防制業務中，戒菸服務績效滿分30分，台中市27.5分為六都第一；感謝大台中45家醫院協助「台中戒菸系統智慧客服LINE@」工作，透過智慧機器人幫助民眾達到戒菸目的。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言