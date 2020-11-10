盧秀燕戴獅子頭帽跑行程 挺職棒行銷台中

中信兄弟在中職總冠軍賽中輸球，台中市長盧秀燕今天履行與副總統賴清德的打賭，頭戴獅子頭造型帽、身穿中信兄弟球衣現身主持市政會議，她說，說到做到，願賭服輸。

中職總冠軍賽日前落幕，中信兄弟隊拿下亞軍，盧秀燕第一時間得知比賽結果，隨即對外宣布將選擇良辰吉時兌現承諾，今天市政會議前，盧秀燕果然戴著獅子帽現身，交通局長葉昭甫也戴上獅子頭帽、新聞局長黃國瑋則戴上黑色爆炸頭、運動局長李昱叡也頭戴七彩繽紛爆炸頭，一行人出場，吸引全場目光。

盧秀燕笑說，說到做到，既然打賭輸了就要履行承諾，「雖然很糗、有點尷尬，但今天會戴上獅子頭跑一天行程！」

盧秀燕表示，其實最高興的是這次職棒非常成功，不管是中信兄弟、統一獅或其他隊伍都盡全力打出最精彩的比賽，讓國人在疫情間享受到棒球運動；這幾天因為打賭的關係，賽事結束後每天都有各界關心的電話，她個人犧牲沒關係，有成功推廣職棒、行銷城市最重要。

盧秀燕說，賴副總統今天就會看到她戴獅子頭帽的樣子，賴副總統也很有風度，雖然他贏了，但答應很快就會到台中行銷農產品，確定細節會再跟大家報告。

「雖然頭戴獅子頭帽，但還是心屬中信兄弟！」盧秀燕表示，還好今天天氣涼，要不然戴帽子真的很熱，可見演藝人員真的很辛苦；這頂帽子是動員所有市府同仁幫忙打點，尤其黃國瑋特別用心，總冠軍賽結束後，趕緊蒐集各種造型道具帽，局長們很有義氣，犧牲色相一同戴造型帽出場。