搭公車逛歷史建築大楊油庫 公車站牌今設立
今天開始，搭公車可以逛到台中市清水區的歷史建築大楊油庫，公車14延從台中市干城、崇德路、昌平路到大雅、神岡，大楊油庫可到站，今天設站牌通車。
台中市政府今年9月初進行大楊油庫修復及再利用計畫工程開工典禮，市議員楊典忠建議市府設置大楊油庫公車站，以利民眾與觀光遊客大眾運輸使用，台中市公捷處今天完成站牌設置，楊典忠表示，市府現勘審查設站速度很快，希望交通局APP大楊油庫公車站也能儘早上線，以利查詢與遊程規劃。
楊典忠表示，原本有164與14延兩條公車路線經過大楊油庫，卻沒有在大楊油庫設站，許多民眾學生不知道如何到達大楊油庫，無法參觀油庫史蹟現場，楊典忠趁大楊油庫修復工程開工當天向市府反映，公捷處從規劃、會勘、審議、設站一個多月就完成。
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