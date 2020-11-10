搭公車逛歷史建築大楊油庫 公車站牌今設立

她們是13歲至19歲的青少女，模樣與一般人無異，舞台上也裝演著日常：有人逛街，有人嬉笑，有兩人扮演互接耳機聽音樂的朋友，有人推著嬰兒車假扮年輕母親。而她，一個真實或虛構的她／我，呆坐著，等待男友來接。

2020-11-10 11:25