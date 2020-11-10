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哈佛書局憂愛心冷 為弱勢童公益募集提前開跑

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
世界展望會與台中市東勢區哈佛書局連續4年合作「希望種籽禮物盒公益募集」活動。圖／哈佛書局提供
世界展望會與台中市東勢區哈佛書局連續4年合作「希望種籽禮物盒公益募集」活動。圖／哈佛書局提供

世界展望會與台中市東勢區哈佛書局連續4年合作「希望種籽禮物盒公益募集」活動，耶誕節前送書與文具給山城地區弱勢家庭的孩子，今年共要募集591份。哈佛書局老闆張智清表示，大環境不好，需要的學童又創4年來新高，呼籲各界為孩子送暖。

「希望種籽禮物盒公益募集」贈送的孩子來自世界展望會服務的弱勢家庭，2017年贈送對象有351名、2018年510人、2019年469人，今年爆增到591人，成長近兩成。凸顯今年疫情影響經濟，山城弱勢家庭變多了。

東勢哈佛書局負責人張智清，921大地震後隨即熱血返鄉，在到處斷垣殘瓦中開書局，堅持在地震重災區點亮一盞燈，地震半年後開幕，如同帶來一個希望。3年前結束與連鎖書局合約，移到中盛巷現址，並改名「哈佛書局」，在社區舉辦假日文創市集，定期邀知名作者到東勢開講座，深耕在地。

哈佛書局與世界展望會合作「希望種籽耶誕禮物盒募集活動」邁入第4年，張智清說，一開始因在店內常發生有孩子拿文具不告而取，了解後才知道絕大多數是弱勢家庭的孩子，書局發想守護貧童的上學路，希望藉大家的力量，滿足孩子的需要。

禮物盒分成學齡前、低、中、高年級，針對不年齡，贈送不同的書或繪本、文具用品，每一盒近20種文具，包括童書1本、鉛筆、彩色筆、粉臘筆、橡皮擦、筆記本、修正帶、中性筆、尺、削筆器、自動鉛筆、便利貼、修正液等，實用性更貼近孩子的需求。

哈佛書局挑選禮物盒，不論圖書或文具廠商共襄盛舉，把禮物盒價值極大化，張智清說，如沒有各家廠商幫忙，很難達成。另動員全家人，利用假日包裝，孩子拿到禮物，珍惜開心的表情，耶誕節變得更有意義。

張智清指出，往年募集活動秒殺，但去年一度買氣到谷底，最終才達成任務。今年逢疫情，大環境不好且受贈人數又爆增，有些擔心，提早開賣。

「種籽禮物盒」認捐分兩種，400元買禮物盒，另500元則禮物盒加100元小紅包。連絡電話：（04）25889188。

世界展望會與台中市東勢區哈佛書局連續4年合作「希望種籽禮物盒公益募集」活動，今年共要募集591份，給山城地區弱勢家庭的孩子。圖／哈佛書局提供
世界展望會與台中市東勢區哈佛書局連續4年合作「希望種籽禮物盒公益募集」活動，今年共要募集591份，給山城地區弱勢家庭的孩子。圖／哈佛書局提供

哈佛 弱勢家庭 921大地震

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