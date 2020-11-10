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盧秀燕兌現賭注 今戴獅子頭跑行程直說「好糗！」
台中市長盧秀燕與副總統賴清德打賭，如果中信兄弟隊沒有拿到今年職棒總冠軍，她將戴獅子頭跑行程。今天在市政會議她果然戴獅子頭出現，走可愛路線，交通局長葉昭甫等3位主管陪同，盧秀燕一出現直說「好糗！」
盧秀燕說，既然承諾就要說到做到，今天她要戴著獅子頭跑一天的行程，除了早上的市政會議外還有下午5點一場活動。
盧秀燕接受採訪時表示，當初脫口說出要跑一整天啊，所以要請大家多多包涵。
「很糗很尷尬啊！」盧秀燕說待會還要主持頒獎呢！新聞局長黃國瑋丶交通局長葉昭甫丶運動局長李昱睿也戴頭套陪同，讓市長稍減尷尬。
她表示，頭套是新聞局長黃國瑋幫忙張羅的，被問到是否滿意？她還是回應就是很尷尬。黃國瑋表示，一開始大家都沒有想到兄弟會輸，根本沒有準備，直到比賽結束後才趕緊找頭套。
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