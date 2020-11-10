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父女守信賠本賣碗粿 顏清標買逾百碗邀14日擺攤

中央社 / 台中10日電

大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前購買雲林縣林姓父女的「誠信碗粿」160碗後，顏清標還邀請林姓業者14日到其沙鹿服務處製作販售，他將贈送50條菜頭粿，邀請民眾吃美食、做公益。

經營「陳媽媽碗粿」的林姓業者月前在臉書（Facebook）上貼文推出「買10個碗粿送1條蘿蔔糕」促銷活動，但因就讀國小五年級的女兒吵鬧，文章錯貼成「買碗粿送蘿蔔糕」，造成民眾搶訂。

不過，林姓碗粿業者信守承諾，1個月來送出逾300條蘿蔔糕，雖損失新台幣3萬多元，也讓他所販售的碗粿被譽為「誠信碗粿」。

林姓業者教育子女的方式，經媒體報導後在網路引發熱議，顏清標日前也親自打電話訂購160碗。

顏清標在臉書指出，林爸爸因一句PO錯文仍堅持告訴女兒，既然說出口，一定要誠信，活動一定要落實，不能因為筆誤而失去「誠信」。

顏清標當下滑手機看到感人新聞後，立即與「陳媽媽碗粿」的老闆聯繫、下單，6日還驅車前往雲林面交取餐，先買走160碗，當場也答應「下回有製作我們一定在過來唷」。

顏清標在文中指出，「陳媽媽碗粿」用料實在，讓許多老饕都讚不絕口，他吃到第一口碗粿，就知道這個傳統老口味，絕對品質保證，以前他爸爸常常說「吃人一口，還人一斗」道理，能幫助別人時，一定要盡量幫助別人。

顏清標為實踐下次再來的諾言，還邀請「陳媽媽碗粿」懷舊餐車14日下午2時到顏家位於沙鹿的服務處現場製作販售，當天他還將親自贈送50條菜頭粿分享。

顏清標

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