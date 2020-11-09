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田中馬拉松女選手找兒代跑「拿下第一」 主辦回應了

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秒殺田中馬拉松 媽找兒子代跑拿第一網路罵翻

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
秒殺知名田中馬拉松被爆選手代跑拿下第一名，引發其他選手不滿，將黃姓女選手由兒子代跑的照都po上網，田中馬拉松主辦單位已迅速取消黃姓選手敘獎資格，並將追回獎牌。圖／翻攝自網路
秒殺知名田中馬拉松被爆選手代跑拿下第一名，引發其他選手不滿，將黃姓女選手由兒子代跑的照都po上網，田中馬拉松主辦單位已迅速取消黃姓選手敘獎資格，並將追回獎牌。圖／翻攝自網路

秒殺知名田中馬拉松被爆選手代跑拿下第一名，引發其他選手不滿，黃姓女選手由兒子代跑，拿下超半程馬拉松女A組分組第一名，田中馬拉松總幹事鄭宗政表示，已取消黃姓選手敘獎資格，追回獎牌，其實每年都有代跑情形，田中馬拉松有為選手做光榮影片紀錄，呼籲選手還是不要找人代跑，否則每年主辦單位都要忙著追回獎座。

有參加昨天田中馬拉松跑友在網路上砲轟有人代跑拿下分組冠軍，此名黃姓選手已被檢舉，還有網友在網路上消遣說「跑了一輩子也沒辦法上台」「在下跑了6年，連台階都跨不到 ，哭哭」「為了上台領獎，叫人代跑領了也沒意義吧」，引發網友熱議，罵聲一片。

田中馬拉松主辦單位接到反映後立即處理，檢查各感應點及終點選手影像，確實跟上台領獎者完全不同，的確是男代女跑事實證明，除了將追回獎牌及獎品，超半程女A組重新排名敘獎，另將禁賽一年並於網路上公布代跑者及被代跑者姓名、影像，當事人已道歉。

鄭宗政說，田中馬可能是唯一一個會幫每位參賽選手製作光榮影音的馬拉松，原本是希望能讓選手挑戰成功影像記錄，但第一年就發現健跑組五成以上都是代跑，若是代跑因而得獎都會取消得獎資格，由於每年都有代跑情形，每年都要花一大筆物流費用追獎座。

鄭宗政說，其實有些代跑是因為報名了，卻沒辦法來跑，覺得可惜，就把名額讓給親友跑，並非惡意，但如果一旦得獎，最好先據實以告，否則會被追回獎座，且只要使用大會免費提供之成績查詢系統，人人皆可觀賞及下載，選手若有代跑、一人帶二個晶片等違規情事，很容易就會被人發現、檢舉。

秒殺知名田中馬拉松被爆選手代跑拿下第一名，引發其他選手不滿，將黃姓女選手由兒子代跑的照都po上網，田中馬拉松主辦單位已迅速取消黃姓選手敘獎資格，並將追回獎牌。圖／翻攝自網路
秒殺知名田中馬拉松被爆選手代跑拿下第一名，引發其他選手不滿，將黃姓女選手由兒子代跑的照都po上網，田中馬拉松主辦單位已迅速取消黃姓選手敘獎資格，並將追回獎牌。圖／翻攝自網路

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