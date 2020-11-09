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影／全國藝陣競賽田中演出 還有黑白米料理品嘗
彰化縣田中鎮公所將於 11月14日在高鐵彰化站彰高三號廣場公園舉辦「漫遊田中 520 經典小鎮黑白兩稻、黑白吃藝起玩」活動，當天會有來自全國各地藝陣競賽暖身，讓大家吃米食農特產、欣賞藝陣比賽。
田中鎮公所今天舉辦宣傳會，安排舞獅獻藝，讓現場貴賓驚呼連連，田中鎮長洪麗娜表示，田中鎮產黑米與白米，田中鎮的宮廟高達20座，並發展藝陣表演，所以公所結合在地農特產米食文化和藝陣表演，希望能成為宗教文化園區 。
「黑白兩稻、黑白吃藝起玩」活動當天有藝文大匯演、跳樁爭霸賽，以及現場報名的手作玉米娃娃、藝陣臉譜 DIY 等趣味活動，當天民眾凡穿著黑白服飾，即可領 取精美小禮。主辦單位也提供米冰棒、米卡龍等超過一萬份的米食農特產， 讓民眾免費品嚐。
公所還推出「田中 520 漫遊之旅」，遊程共有兩條路線，健走麒麟山步道的鐵腳之旅以及體驗自然美景的舒活之旅，皆為免費參加，遊客於當天完成遊程者，還可獲得豐富的田中 520 紀念好禮，限額 520 名，歡迎全國民眾向公所報名參加。
洪麗娜說，「黑米」具有高膳食纖維、高花青素等營養，也是田中知名的農特產，當天下午還有廚師創意料理秀，示範黑白米料理，並有數十家農特產展售以及古農具展示等，歡迎全國好朋友到最有人情味的田中小鎮旅遊。
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