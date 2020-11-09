顏清標被「誠信碗粿」感動 周六請大家到服務處做公益

鎮瀾宫董事長顏清標被「誠信碗粿」感動，買來吃大讚口味好，他邀大家這周六到台中市沙鹿區正義路1號，前立委顏寬恒和台中市副議長顏莉敏的聯合服務處門口，一起買誠信碗粿做公益。

顏清標今晚在臉書說，林小妹妹一句無心之過，讓林爸爸將文章PO成「買一碗碗粿送一條菜頭粿」，一句PO錯文，林爸爸堅持告訴自己的女兒，既然說出口，一定要誠信，堅持活動一定要落實，不能因為筆誤，而失去誠信，因此當時碗粿活動照樣進行，雖然賠錢。

顏清標表示，他當下滑著手機看到感人新聞，立即和陳媽媽碗粿的老闆及老闆娘聯繫，立即下單，隔天11月6日，他驅車到雲林斗南交流道面交取餐，因林爸爸純手工碗粿自己製作數量有限，他先買走160碗，當場答應，「下回有製作我們一定在過來唷」。

顏清標強調，陳媽媽碗粿，老闆林爸爸及林媽媽用心的真材實料碗粿，讓許多老饕都讚不絕口，當下他吃到第一口碗粿，就知道這個傳統老口味，絕對品質保證；顏清標說，「以前我爸爸常常跟我說，吃人一口·還人一口」這個道理，長大能幫助別人的時候，一定要盡量幫助別人。

顏清標臉書寫著「阿標邀請大家一起吃美食做公益」，11月14日星期六下午2點，在台中市沙鹿區正義路1號，顏寬恒及顏莉敏的聯合服務處門口，邀請傳統古早味的陳媽媽懷舊碗粿餐車到台中沙鹿現場製作販售，歡迎大家一起來做公益及享用好吃美味的碗粿。

顏清標說，當天他將親自贈送50條菜頭粿分享大家品嘗，因為陳媽媽碗粿是手工，數量有限，晚來就要等下一波。