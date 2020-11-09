影／東彰道路南延段還缺4.9億 國道一號彰化段易塞待解

交通部長林佳龍今天視察南彰化交通，彰化縣長王惠美籲請中央儘速核定臺中市捷運綠線延伸到彰化段的可行性評估；也希望交通部能優先核定東彰道路南延段接縣道152線拓寬工程經費4.95億元。

林佳龍今天率高速公路局局長趙興華、公路總局局長許鉦漳、觀光局局長張錫聰等人，與立委陳素月會同彰化縣長王惠美、前縣長魏明谷、田中鎮長洪麗娜、二水鄉長蘇界欽等人進行交通相關會勘。

今天視察及實地座談討論重點包括有彰化高鐵接台鐵到田中及南投集集、「國道一號高速公路彰化壅塞路段改善計畫」、「東彰道路南延段進度與未核定路線152線」、「南彰化地區銜接國道三號路網銜接問題」等交通議題。

王惠美表示，彰化縣是六都以外第一大縣，但也是最窮的縣，統籌分配款是最少的，很多的經費有賴於中央給予補助。

彰化縣府工務處長林漢斌表示，台中市捷運綠線主線工程將於年底通車啟用，而延伸線「烏日到彰化段」199.79億元，彰化縣政府預計負擔49.23億元，彰化延伸段經費已納入行政院前瞻基礎建設軌道建設計畫，期望行政院能在年底核定可行性評估，明年即能進行綜合規劃設計，希望能達成中彰三十分鐘生活圈的目標。

王惠美表示，由於彰化縣東側區域因缺乏快速路網，縣府積極闢建八卦山西側公路系統「東彰道路」，計畫完成後可串聯台74甲線、台76線及台3線，紓解國道1號及國道3號中部車流，並提升彰化縣與南投、雲林生活圈交通運輸服務功能，目前除中段已完工通車，也希望交通部能優先核定東彰道路南延段接縣道152線拓寬工程經費4.95億元。

林佳龍說，東彰道路南延段，除了原核定路段會盡快動工，預期在明年三月，縣道152這一段也會納入，下周就會進行審查，讓道路系統更完整。

田中鎮長洪麗娜與縣議員蕭淑芬、鄭俊雄等人也強調，彰化高鐵站以高架化台鐵支線方式到台鐵田中站都是地方所期盼，也希望高鐵能再增加班次，發展南彰化的鐵道之旅，再結合自行車道之旅。

林佳龍說，高鐵彰化站連結台鐵經二水到集集支線希望能一車到底，但集集支線的改善包括銜接與系統的選擇等需要24億，均已列入前瞻計畫，預算一定到位。

縣議員吳韋達也建議，對於國道一號台中王田到彰化員林路段，經常塞車希望交通部能提出解決方案。

陳素月說，地方的確反映為了紓解國道一號彰化路段塞車問題，尤其在連續假期的台76線埔鹽匝道管制的確造成遊覽車通行問題，間接影響觀光工廠生意，都可再做檢討。