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影／流口水了！鹿港老師傅辦桌 手路菜「鹿溪宴」每桌4千

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣鹿港鎮公所推出號稱鹿港小吃升級版的「鹿溪宴」，訂11月28、29日在文小5預定地辦桌，每天開225桌，兩天共450桌，從本月11月17日上午8時30分開始接受預訂。圖／鹿港鎮公所提供
彰化縣鹿港鎮公所推出號稱鹿港小吃升級版的「鹿溪宴」，訂11月28、29日在文小5預定地辦桌，每天開225桌，兩天共450桌，從本月11月17日上午8時30分開始接受預訂。圖／鹿港鎮公所提供

彰化縣鹿港鎮公所推出號稱鹿港小吃升級版的「鹿溪宴」，訂11月28、29日在文小5預定地辦桌，每天開225桌，兩天共450桌，從本月11月17日上午8時30分開始預訂，每桌報名費用4000元，名額是每場次網路報名50桌、傳真125桌，鎮公所現場報名50桌。

鹿港鎮長許志宏說，過去的鹿港小吃宴是匯集鹿港知名小吃於一桌，今年開始推出升級版，除更加「澎湃」外 食材更鮮美，同時加上辦桌師傅的手路菜，呈現古早味在廟埕看戲吃辦桌的情境，讓觀眾更融入鹿港的在地風情。

許志宏說，今年的鹿溪宴在前菜就有茶飲佐烏魚子、野生蝦猴酥、紹興香腸及蒲燒鰻。以高檔的蒲燒鰻拿來做前菜，代表鹿港人熱誠的待客之道，一開始就端出蒲燒鰻上桌，接下來的好菜必可期待。

主菜則是美味小肉包、魷魚肉羹、櫻花蝦芋丸、麵線糊、金錢蝦餅、鴨肉米糕、蚵仔煎、燕餃湯、白灼蝦、炸春餅等。特色是傳統芋丸加上櫻花蝦，更具海味口感；金錢蝦餅則是台灣光復時期著名的一道酒家菜，因潤圓飽滿的形狀如銅錢而命名，外皮黃金酥脆，內餡鮮香多汁，齒頰留香。

白灼蝦、炸春餅都是第一次登場的菜色，白蝦必須夠新鮮才能夠白灼，以襯托蝦之鮮嫩。炸春餅是早期辦桌最令人期待的菜色之一，師傅必須用潤餅皮現包高麗菜、肉末、蝦皮等炒拌好的餡料，油炸之後端上桌，因為是師傅現炸，通常是包回家做伴手禮。

在鹿溪宴的甜點方面有五行湯圓、朵雲XO、厚片牛舌餅、麻糬等，其中的朵雲XO是鹹蛋糕，以高纖無糖黃金豆豆漿、鮮力蛋白、海藻糖為主要原料，初嘗入口猶如絲綢滑過舌尖，是為朵雲命名由來。

餐後伴手禮是每人一份的陶瓷紀念碗盤組，就是讓每個客人將用完的碗盤可以帶回家做紀念，碗盤上印有2020及兩頭跳躍的小鹿圖案，是今年專為鹿溪宴所設計；還有在地廠商曾榮獲金牌獎與精品獎，及通過食品認證的新吉發炊粉禮盒，美觀大方每桌兩盒。

品嘗鹿溪宴同時，活動也邀請到成立15年的無限人形劇團演出，這是台灣第一個專業COSPLAY劇團，展現另類的藝術，讓大家更具有古早時「看戲吃辦桌」的回味。

鹿溪宴開賣報名，傳真電話：04-7761185、04-7761187、04-7760417、04-7760307、04-7766900、04-7761341、04-7747298、04-7764839；洽詢電話：04-7772006#2308、2310、2311、2315、2316。

彰化縣鹿港鎮公所推出號稱鹿港小吃升級版的「鹿溪宴」，訂11月28、29日在文小5預定地辦桌，每天開225桌，兩天共450桌，從本月11月17日上午8時30分開始接受預訂。圖／鹿港鎮公所提供
彰化縣鹿港鎮公所推出號稱鹿港小吃升級版的「鹿溪宴」，訂11月28、29日在文小5預定地辦桌，每天開225桌，兩天共450桌，從本月11月17日上午8時30分開始接受預訂。圖／鹿港鎮公所提供
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鹿港 辦桌 小吃

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