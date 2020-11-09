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參山處首辦梨山自行車騎乘活動 翻山越嶺遊祕境賞美景

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
交通部觀光局參山國家風景區管理處為明年「2021自行車旅遊年」暖身，首度在梨山舉辦「勇闖大梨山 越嶺遊秘境」3天2夜自行車騎旅活動。圖／參山處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處為明年「2021自行車旅遊年」暖身，首度在梨山舉辦「勇闖大梨山 越嶺遊秘境」3天2夜自行車騎旅活動。圖／參山處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處為明年「2021自行車旅遊年」暖身，首度在梨山舉辦「勇闖大梨山 越嶺遊秘境」3天2夜自行車騎旅活動，本月7日由單車旅遊達人夏美領騎，從東勢河濱公園出發，今天最後一站騎上海拔2600公尺的福壽山農場天池探秘，為梨山自行車騎程畫下完美句點。

勇闖大梨山自行車隊從台中東勢河濱公園出發，沿台8線中橫公路騎乘，徜徉大甲溪沿途美景，品嘗大甲溪發電廠自製的白冷冰棒與古早味白冷肉包，前往谷關中橫公路途中，隨海拔高度變化，騎自行車穿梭在山巒之中，飽覽鬼斧神工的山水面貌，絕美景緻令車友們驚呼連連。

第二天從台八線德基管制站出發，透過單車的視角，以每小時15公里的速度享受大地征服於腳下的快感，並參觀全台海拔最高的德基水庫，深入松茂部落走訪古道體驗原民部落的獨特風情。最後一站前往海拔2600公尺的福壽山農場與天池探秘，置身遠離塵囂的清靜美好，為旅程畫下完美句點。

在世界各地騎過單車的夏美說，「最美的風景還是在台灣！」這次的梨山騎旅被大梨山的美景感動，沿著台八線遠眺雪山山脈中央山脈、溪谷交錯的壯麗，在高海拔的雲端上騎自行車，彷彿置身於世外桃源仙境的感受。王姓車友則稱讚，台8線的美景和德基水庫的壯闊讓他印象最深刻。

參山處長柯建興說，今年台灣自行車節正式啟動，同時為明年「2021自行車旅遊年」暖身，參山處首度在梨山舉辦自行車騎乘活動受到熱烈迴響，未來結合更多觀光資源與力量，推動自行車運動主題旅遊為目標，期待能持續推動騎乘自行車旅遊的風氣，讓國內外遊客藉由自行車運動旅遊，感受台灣的獨特魅力。

交通部觀光局參山國家風景區管理處為明年「2021自行車旅遊年」暖身，首度在梨山舉辦「勇闖大梨山 越嶺遊秘境」3天2夜自行車騎旅活動。圖／參山處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處為明年「2021自行車旅遊年」暖身，首度在梨山舉辦「勇闖大梨山 越嶺遊秘境」3天2夜自行車騎旅活動。圖／參山處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處為明年「2021自行車旅遊年」暖身，首度在梨山舉辦「勇闖大梨山 越嶺遊秘境」3天2夜自行車騎旅活動。圖／參山處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處為明年「2021自行車旅遊年」暖身，首度在梨山舉辦「勇闖大梨山 越嶺遊秘境」3天2夜自行車騎旅活動。圖／參山處提供

自行車 梨山 中橫公路

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