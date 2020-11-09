影／南投議員爭取蓋國民運動中心 林明溱：怕變蚊子館

中部4縣市目前僅剩南投縣沒有國民運動中心，縣議員蔡銘軒、廖梓佑、賴燕雪等人今要求縣長林明溱重視地方運動發展，爭取在第二大市鎮興建草屯國民運動中心；對此，林明溱表示，憂心新設國民運動中心恐成蚊子館，將與地方公所討論活化或改建現有場館，但也會將新建國民運動中心納入評估可行性。

蔡指出，近年各縣市積極建置國民運動中心，中部4縣市僅剩南投縣沒有，而本島無國民運動中心有南投、苗栗、嘉義、花蓮和台東5縣，其中嘉義縣人口比例比南投還低，但也已規劃在水上鄉興建，南投則從他上任質詢到現在還沒消沒息。

蔡銘軒表示，草屯鎮人口近9萬8千人，加上鄰近南投市、國姓鄉等定能達到興建國民運動中心標準，縣府該替青年和運動朋友興設完善室內運動場域，很多人都說「縣長就『建橋大學』」盼縣長別坐實，並在任內蓋座運動中心洗刷該說法。

林明溱則說，蓋國民運動中心所需經費龐大，盡量找現有建築來利用改善，也要有土地才能蓋，要什麼運動設施也要規劃，也要看中央支不支持，縣府就盡量來努力啦！而且「他就怕運動中心弄一弄，蓋好變蚊子館」，就令人擔心。

廖梓佑也說，草屯各社區活動中心和體育館使用率都很高，南投市有縣立體育場，但室內運動場域有限，又都在地下室，環境差，有必要再興建國民運動中心，現正規畫的草屯手工藝智慧園區是公有地能評估興設，民代會協助向中央爭取經費。