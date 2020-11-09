台中跨年雙主場 大里場由于美人、蔡昌憲、許志豪主持

台中市今年跨年晚會初步規劃出爐，據新聞局今指出，台中市府規劃雙主場，分別在水湳中央公園和大里仁化公園，水湳中央公園和大里都是首次舉辦跨年。水湳場附近將進行交通疏導管制，並提供免費接駁車讓民眾使用；卡司部分，邀請到華語天后田馥甄與歌王蕭敬騰等重量級歌手，將輪番登台開唱。

大里場已公布的的主持人是于美人、蔡昌憲、許志豪，王識賢、張秀卿、許富凱、荒山亮、葉諾凡等藝人將輪番上陣演出。另外，大里場初步規劃仁化路不封路，周邊道路進行交通疏導管制，規劃大里、霧峰及太平3路免費接駁車；活動會場旁規劃約1700格機車停車位及200格汽車停車位，鼓勵民眾可多運用大眾運輸工具或搭乘接駁車跨年。

但是新聞局也指出，市府將密切注意疫情發展，跨年活動以市民安全為最高標準，若疫情再度爆發，不排除將跨年活動停辦，或改採線上直播等方式進行。