議員體檢自駕巴士 舒適及順暢度扣分上台灣大道恐危險

台中水湳經貿園區試行自駕巴士，開放試乘。民進黨市議員陳淑華、邱素貞、謝明源與蕭隆澤揪團試乘，議員表示，不論順暢度、舒適度都仍有待加強。自駕巴士規劃明年開上台灣大道，必須收集更多道路數據、車流分析及應變狀況，周全準備再上路。

台中自駕巴士免費試乘10月31日至11月11日開放民眾預約試乘，在水湳智慧城中科路及大鵬路一帶部分封路繞行，議員陳淑華、邱素貞、謝明源與蕭隆澤搶先試乘體驗。

議員表示，自駕巴士未來可望解決客運業缺工困境，提升公共運輸服務品質，不少縣市試行自駕巴士，台中則是唯一將公車當自駕巴士的，交通局希望5年內可行駛台灣大道，作為捷運綠線夜間接駁。4位議員認為，自駕公車還在嘗試階段，不論順暢度、舒適度或安全度等都有待加強。

另試乘時，有繫上安全帶，行車速度約25公里，突有機車從路口鑽出來，巴士緊急煞車，所幸未釀意外，但乘客被嚇到，身體往前傾，感覺很不舒服。議員認為自動駕駛公車，比較適合在中央公園當遊園車，慢慢開，欣賞園內景點。

台灣大道車流量極大，正常時速約50公里，且不斷有變換車道的車輛，對自駕巴士而言，有蒐集的數據資料難度更高、更難預測，且公車瞬間緊急煞車，對乘客恐造成危險。議員建議，自駕巴士試駕應收集道路數據、車流分析、路段地底鋪設光纖網路，佈建更多感應器，準備周全再上路。