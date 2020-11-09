弘愛築夢助學金圓夢 弘光美髮系學生4競賽奪13冠軍

弘光科技大學美髮造型設計系學生最近接連參加4場國際美髮競賽，奪得13座冠軍；多位奪冠學生家裡經濟不富裕，有人從高中便開始打工賺錢養活自己，學校提供「弘愛築夢助學金」，系上也協助爭取廠商贊助，讓他們能全心準備接連而來的賽事，用成績證明：「出身在經濟或文化不利的家庭，只要努力，一定可以逐夢踏實，翻轉人生。」

弘光科大美髮系主任王曉芬指出，系上鼓勵學生從比賽中精進技術，在老師呂佩芸、陳佳惠、劉姵均等人指導下，大一新生便參加大型賽事，先後在2020第5屆UAPP亞盟時尚藝術創作國際盃競賽奪得2冠軍、1亞軍，2020第10屆TINA金指獎美業國際競賽拿下3冠軍、1季軍，NTT國際創意美學技能競賽獲得4冠軍、3亞軍、2季軍，日本藝術祭台灣區選拔賽更勇奪4冠軍、4亞軍、2季軍佳績。

「家人覺得我把自己逼得很緊」，二技一年級學生巫學承說，上大學後首次參賽，在金指獎美業國際競賽晚宴新娘社會組奪冠真的很不容易，因為家裡經濟不富裕，記憶中曾「和兩個姊姊共吃一個便當。」從念嘉陽高中美顏技術科起，學費幾乎靠自己，高中畢業後沒錢念書，選擇商業經營產學合作專班，發覺那不是自己喜歡的系，才轉而到弘光念美髮系。

巫學承目前在外租房子，生活費、學費等所有開銷都靠自己，除了到學校上課外，其餘時間都在媽媽的小吃店幫忙。為了比賽，只能利用小吃店下午休息空檔的兩個小時準備比賽，把假人頭架起來練習，這次比賽奪冠，第一時間便把喜悅分享給媽媽及指導老師陳佳惠，媽媽得知後很開心，現在更把冠軍獎盃放在店內最顯眼的地方，看到客人便說，「我兒子得冠軍了！」

「媽媽扶養我長大，給我材料費，贊助我學美髮美容，最要感謝她。」金指獎美業國際競賽現場手部上色組奪冠的美髮系大二學生吳佳芸說，從小父母離異，媽媽是印尼籍新住民，靠著採茶、打掃民宿當臨時工，扶養家中4個小孩；她念慈明高中美容科起開始接觸美甲，為減輕媽媽負擔，平時也靠美甲這項技能賺生活費，同時申請學校弘愛築夢助學金，只能在賽前找同學當模特兒勤練習。

在亞盟時尚藝術創作國際盃競賽時尚新娘包頭靜態展奪冠的大二學生蘇冠霖，從念嘉義東吳高職時尚造型設計科起，便開始打工賺錢。他說，家裡務農經濟不寬裕，為了賺生活費及學習更多美髮技術，高中起就在美髮沙龍店打工，未來想當整體造型師，因此大學繼續念美髮系。