快訊

歐洲疫情燒過來！ 增一例烏克蘭籍年輕女性 入境時無症狀

弘愛築夢助學金圓夢 弘光美髮系學生4競賽奪13冠軍

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大美髮系學生，在4競賽奪13冠軍佳績。記者游振昇／攝影
弘光科大美髮系學生，在4競賽奪13冠軍佳績。記者游振昇／攝影

弘光科技大學美髮造型設計系學生最近接連參加4場國際美髮競賽，奪得13座冠軍；多位奪冠學生家裡經濟不富裕，有人從高中便開始打工賺錢養活自己，學校提供「弘愛築夢助學金」，系上也協助爭取廠商贊助，讓他們能全心準備接連而來的賽事，用成績證明：「出身在經濟或文化不利的家庭，只要努力，一定可以逐夢踏實，翻轉人生。」

弘光科大美髮系主任王曉芬指出，系上鼓勵學生從比賽中精進技術，在老師呂佩芸、陳佳惠、劉姵均等人指導下，大一新生便參加大型賽事，先後在2020第5屆UAPP亞盟時尚藝術創作國際盃競賽奪得2冠軍、1亞軍，2020第10屆TINA金指獎美業國際競賽拿下3冠軍、1季軍，NTT國際創意美學技能競賽獲得4冠軍、3亞軍、2季軍，日本藝術祭台灣區選拔賽更勇奪4冠軍、4亞軍、2季軍佳績。

「家人覺得我把自己逼得很緊」，二技一年級學生巫學承說，上大學後首次參賽，在金指獎美業國際競賽晚宴新娘社會組奪冠真的很不容易，因為家裡經濟不富裕，記憶中曾「和兩個姊姊共吃一個便當。」從念嘉陽高中美顏技術科起，學費幾乎靠自己，高中畢業後沒錢念書，選擇商業經營產學合作專班，發覺那不是自己喜歡的系，才轉而到弘光念美髮系。

巫學承目前在外租房子，生活費、學費等所有開銷都靠自己，除了到學校上課外，其餘時間都在媽媽的小吃店幫忙。為了比賽，只能利用小吃店下午休息空檔的兩個小時準備比賽，把假人頭架起來練習，這次比賽奪冠，第一時間便把喜悅分享給媽媽及指導老師陳佳惠，媽媽得知後很開心，現在更把冠軍獎盃放在店內最顯眼的地方，看到客人便說，「我兒子得冠軍了！」

「媽媽扶養我長大，給我材料費，贊助我學美髮美容，最要感謝她。」金指獎美業國際競賽現場手部上色組奪冠的美髮系大二學生吳佳芸說，從小父母離異，媽媽是印尼籍新住民，靠著採茶、打掃民宿當臨時工，扶養家中4個小孩；她念慈明高中美容科起開始接觸美甲，為減輕媽媽負擔，平時也靠美甲這項技能賺生活費，同時申請學校弘愛築夢助學金，只能在賽前找同學當模特兒勤練習。

在亞盟時尚藝術創作國際盃競賽時尚新娘包頭靜態展奪冠的大二學生蘇冠霖，從念嘉義東吳高職時尚造型設計科起，便開始打工賺錢。他說，家裡務農經濟不寬裕，為了賺生活費及學習更多美髮技術，高中起就在美髮沙龍店打工，未來想當整體造型師，因此大學繼續念美髮系。

在亞盟時尚藝術創作國際盃競賽晚宴創意包頭靜態組奪冠的大一學生江宜儒，從基隆光隆家商美容科到弘光繼續念美髮，提到比賽能獲獎，情緒一度激動落淚；她說家裡只靠父親當工人賺錢，父母大力支持她材料費，還好她申請學校助學金，可以減少家裡負擔。一個禮拜內準備考乙級美容證照及另外兩場比賽，壓力很大，一個簡單的梳髮「梳了好幾百次都快崩潰」，首次比賽就奪冠，迫不急待和家人分享喜悅。

弘光美髮系學生蘇冠霖領取助學金專心比賽。記者游振昇／攝影
弘光美髮系學生蘇冠霖領取助學金專心比賽。記者游振昇／攝影
弘光科大美髮系學生江宜儒領取助學金，專心比賽。記者游振昇／攝影
弘光科大美髮系學生江宜儒領取助學金，專心比賽。記者游振昇／攝影

延伸閱讀

宜蘭身障者藝術創作讓人驚豔 生命鬥士畫出瑰麗色彩

育達美才女全國技能競賽金牌入選國手 時尚造型科第1人

弘光獵鷹隊新生應戰 海青盃兩岸電競賽逆轉勝奪冠

新住民報考烘焙、美容美髮技檢 可申請國語口唸試題

相關新聞

弘愛築夢助學金圓夢 弘光美髮系學生4競賽奪13冠軍

弘光科技大學美髮造型設計系學生最近接連參加4場國際美髮競賽，奪得13座冠軍；多位奪冠學生家裡經濟不富裕，有人從高中便開始...

南科FRC培訓有成 6支隊伍奪台中機器人大賽聯盟冠軍

科技部南科管理局透過南科自造基地培育FRC團隊，長期培訓南科實中、中正高工、中科實中及高雄中學、安康高中、協同中學學生，...

樹德科大攜手中山工商 高職直升大學比照國立收費

高雄樹德科技大學受高市府委託營運高市兩座非營利幼兒園，近日更進一步與中山工商簽訂「國際幼教師培育計畫」。兩校由樹德科大校...

海事水產技藝賽頒獎 企業現場「預聘」搶人

全國高級中等學校學生技藝競賽「海事水產類」率先在宜蘭蘇澳登場，海事水產類7大職種，共計157位選手一連三天爭取「金手獎」...

高科大品牌商店DK SHOP開張 搶手新品上架衝商機

高雄科技大學以教師研發成果為核心商品的品牌商店「DK SHOP」，今天在建工校區開幕，一口氣上架33件新品，從文創小物、...

健行科大結合企業選才 培育測量生力軍

健行科技大學應用空間資訊系與子觀工程公司、森泰儀器公司共同主辦「全國高職測繪技能」競賽，昨天在健行科大登場，來自全台各地...

海科館、社大1加1大於2 讓海科館成為全齡學習行動教室

國立基隆海科館與社團法人社區大學全國促進會暨全國社區大學簽署合作備忘錄，未來將共同發展相關課程，推動全齡學習及海洋知識素...

學涯轉彎／曾經怕當白老鼠 李冠霖發現沒想到的生涯選擇

高雄高工106年設置「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，李冠霖坦承，當時參加...

智能販賣機熱潮來臨 業者：台灣支付太多元須整合

台灣人力成本越來越高，各種無人化管理與科技導入日常生活中，彰化建國科大學今天與自動販賣機專業製造廠金雨企業公司揭牌成立技...

美髮系師生萬聖節做恐怖造型 骷顱頭妝、喪屍妝超吸睛

萬聖節前夕，弘光科技大學美髮造型設計系學生上了特殊彩妝課，學生用面紙、白膠、蜂蜜、迴紋針等道具，加上吹風機做出各種造型，...

不出門照樣奪金摘銀！ 雲科大國際發明展遠距比賽亮眼

2020年第8屆澳門國際創新發明展受疫情影響，改以線上遠程模式進行比賽，雲林科技大學師生團隊，不出校門遠距參賽照樣奪下2...

科大首推日本料理證照課 邀五星主廚示範魚料理

我國沒有日本料理證書，日料師傅多拿中餐證照。台北城市科技大與日本跨國合作開設日本料理課，畢業時最高可獲日本農林水產省認證...

熱門新聞

清大前校長劉炯朗病逝享壽86歲 電子設計自動化有極高學術成就

男童寫數學題「神解答5字」 網一看全笑瘋：回的太好了！

淡江大學成立AI創智學院 導入微軟課程助考照

南科FRC培訓有成 6支隊伍奪台中機器人大賽聯盟冠軍

高雄大學財法系教授陳月端接任校長 推動典範改變

陽明發現大腦訊息磅秤系統 揭開腦神經運作奧秘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。