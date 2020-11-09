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即時快評／為什麼1條捷運延伸線要等20年？

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中捷運綠線延伸還要再等10年，此一問題上午經台中市副市長黃國榮提出，成了考察捷運營運的朝野立委一致關心的話題。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線延伸還要再等10年，此一問題上午經台中市副市長黃國榮提出，成了考察捷運營運的朝野立委一致關心的話題。記者黃寅／攝影

台中捷運綠線延伸還要再等10年，此一問題上午經台中市副市長黃國榮提出，成了考察捷運營運的朝野立委一致關心的話題。但是，為什麼要這麼久？如果加上已歷經9年的可行性評估，雖已送行政院評估，但也難保就不被退回；1條捷運延伸線竟要花上約20年時間才得以完成，何以致此，是我們的政府效能出了問題嗎？

撇開延伸線不談，僅僅是綠線主線，若從1990年台灣省政府住宅及都市發展處（省住都處）辦理「台中都會區大眾捷運系統規劃」開始，也歷經了30年才獲實現；即使是後期加速進行，也歷經3任市長，時間實在太長。

一件交通工程的進行需歷經各個階段，分別是可行性評估、綜合規劃、環境影響評估、都市計畫變更、土地徵收、細部計畫完成，接下來才進行發包招標、施工。

這期間，施工的期程可能受工程長度、是否興建高架和隧道等實質面影響，但一般施工的時間多可掌握；甚至環坪、都計變更也可以同步進行；土地徵收自已改成市價徵收後，民眾配合度也已提高，反而是屬於前期作業的可行性評估和綜合規劃成為目前最容易受拖延的部分。

以可行性評估為例，綠線延伸至北屯大坑部分比較單純，地方沒有不同意見就比較快，但彰化部分的路線如何規劃，因地方有不同意見就容易受拖延。

再則是，可行性評估和綜合規劃階段，縣市政府把案子送至交通部後，交通部還會邀請專家學者審議，這一審議的過程若不精準限縮討論範疇和開會效率，為了一些小問題就動輒退回，等待下次開會再討論，那何時得以完成審查就難以控制。

也有資深官員省思，事實上政府官員每年進行的工程何其多，官員本身對於工程規劃作業都已十分嫻熟，是否真有必要每個工程都邀請專家學者開會逐一審議，又可曾評估這樣做的必要性，或只是為官員分擔責任的「背書」而已？

台灣的進步需要靠建設推動，但若是每個建設動輒要拖上數十年，無論從那一個層面都說不過去，也難滿足民眾的期待。政府若不檢視相關的作業、流程，以增進政府效能，那無論有再美好的施政願景都是奢言。

土地徵收 行政院

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