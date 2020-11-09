快訊

歐洲疫情燒過來！ 增一例烏克蘭籍年輕女性 入境時無症狀

后里農村再生工程 立委楊瓊瓔今和水保局會勘

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔和水保局今天到后里區仁里里農路，和泰安社區多處農村再生工程會勘。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔和水保局今天到后里區仁里里農路，和泰安社區多處農村再生工程會勘。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

立委楊瓊瓔今天和台中市議員陳本添，邀農委會水土保持局台中分局長陳重光等人，會勘后里區農路和農村再生工程並做簡報，以后里區公所提報1項農路及3項農村再生工程改善案，要求水保局儘速依程序及辦理原則完成審議，協助地方改善道路品質、坡地擋土牆以及友善環境三方面進行改善。

楊瓊瓔表示，后里仁里里貓仔坑休閒生態步道是農民出入及運送農產的重要道路，后里區公所提報計畫，包括部分路段的地基進行補強，另針對邊坡、擋土牆及護欄等進行改善，期能提升道路品質，確保道路行車安全；她要求水土保持局儘速依辦理原則審議，以協助地方改善道路品質。水土保持局台中分局長陳重光表示，在立委楊瓊瓔爭取下，上月該案提案計畫已審議完成，工程經費400萬元，將儘速依照急迫性原則考量辦理，目前正辦理測設，預計明年3月完成工程發包，6月底前完工。

楊瓊瓔表示，后里泰安社區的農村再生成果全台有目共睹，居民團結合作，水保局也幫忙，泰安社區的隘勇古道富含生態、文化等觀光資源，深受遊客喜愛，但景觀年久失修，導致遊覽不便；舊泰安車站周邊地區景觀部分設施損壞，植栽和生態溝重造、螢火蟲復育等需再加強規劃，讓舊泰安保有鐵道風采，並吸引更多在地居民及旅客活動休憩。

另目前碩果僅存的花樑鋼橋，下部結構是混凝土砌塊石沈箱，橋座是磚角石構成，為罕見之交通工藝品，遠處觀望氣勢雄偉，社區希望利用河堤空曠的視野，整建步道區，營造一個生態走廊，復育一些台灣原生種的動植物於此處，也讓社區居民午後閒暇之餘多一個可以休憩的場所，三案經費分別為700萬元、320萬元、620萬元。

議員陳本添指出，近幾年泰安社區每天都有愛好大自然的遊客來訪。他說，舊泰安車站是后里生態旅遊的重要門面，整體設施要兼顧安全、美觀及舒適，但相關設施有些已年久失修，所以他請立委楊瓊瓔向中央爭取經費協助地方修復設施，感謝水保局及社區居民共同努力，讓當地成為后里生態教育及生態旅遊的亮點。

陳重光表示，此次隘勇古道周邊環境工程修繕既有水圳沿線步道，讓遊客可以安全行走，並美化視覺景觀，提升遊覽舒適性，工程經費約700萬元，已初審同意納入110年度預算辦理；另舊泰安車站周邊整體環境改善工程320萬元及花樑鋼橋周邊景觀整體營造工程620萬元，提報計畫內容也符合農村再生計畫，但因涉及其他單位用地取得問題，俟取得用地同意書後，請台中市政府農業局再正式函送水保局，水保局將儘速依審議原則辦理。

楊瓊瓔 水保局 農村再生

延伸閱讀

中市潭子清潔隊年租金高達800萬 遷地可望年省720萬

台中果菜市場老舊設備不足 政府挹注2.7億新建升級

新社花海防疫措施受矚目 中市府：防疫比照台灣燈會

舊大安溪橋斷17年 市府：建議建自行車道串聯南北岸

相關新聞

即時快評／為什麼1條捷運延伸線要等20年？

台中捷運綠線延伸還要再等10年，此一問題上午經台中市副市長黃國榮提出，成了考察捷運營運的朝野立委一致關心的話題。但是，為...

八家將到福壽山天池拋米撒糖 影片曝光遭撻伐宮廟道歉

台中市和平區福壽山農場天池，因沒有水源，卻終年不枯，是許多宗教團體朝聖之地。本月7日一間來自基隆的宮廟團體，數十人圍繞天...

南投敬老卡只能搭公車 議員爭取放寬籲比照台中

南投縣敬老愛心卡雖可搭乘市區公車及國道客運，但台中還能補助計程車、醫療及運動，縣議員葉仁創、賴燕雪今爭取擴大南投敬老卡使...

影／林佳龍加碼社頭將列經典小鎮 清水之森明年中營運

受新冠肺炎疫情影響，讓國內旅遊大熱門，交通部長林佳龍今天視察彰化交通與旅遊觀光景點「清水之森」等地，林佳龍說，彰化已有鹿...

后里中科景觀池滯洪功能今開工 可保護1萬6000人免淹水

台中市后里區中科景觀池兼滯洪排水功能，今天開工，台中市政府水利局爭取，提報中央前瞻計畫補助「旱溝排水水環境改善計畫」核定...

台日地震園區交流 在台日生13日代表「搶成功」

南投縣九份二山國家地震紀念地和日本栗原市栗駒山麓地質公園去年締結姊妹園區，原訂每年互訪交流，但今年因疫改採視訊會議，並由...

南投埔里清醮兩甲子 大甲媽首度遶境

南投縣埔里鎮年底舉辦「庚子年祈安清醮法會」，因今年屆滿120周年，地方決定擴大規模，首度邀請台中市大甲鎮瀾宮媽祖入城遶境...

彰化花壇火車站周邊 改造形象商圈吸客

火車站不僅是所在地的門面，也是早年帶動地方發展的要角。彰化縣花壇鄉公所為吸引遊客前來，已動工改善花壇火車站周邊空間，串聯...

聯合盃作文大賽台中區賽 學校包車試身手

聯合盃作文大賽第14屆台中區賽昨天登場，共有國小到高中職213所學校、1432名學生參賽；神岡國小已連續12年參賽，報名...

高中中離生復學僅45% 中市議員促檢討

台中市教育局統計去年度高中生中途離校共1298人，復學率卻僅45%，議員批復學率低於5成應檢討原因，資深校長也透露幫派搶...

馬拉松補給站旁被亂倒臭豆渣 嫌犯落網開罰

彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松上月25日舉辦前卻發生補給站旁被亂倒惡臭豆渣，讓埔鹽鄉長許文萍氣得跳...

台中市好YA誕布展 綠川柳川明起部分路段封閉

台中市政府新聞局將在綠川丶柳川舉辦「2020台中好YA誕活動」原訂15日場布，但市府表示，為提升作業品質，提前明(9)日...

熱門新聞

一封來自小五男童的手寫信 他們熱血聚集雲林蓋房子

八家將到福壽山天池拋米撒糖 影片曝光遭撻伐宮廟道歉

想當小農不難！只要3萬多元就可以標一塊農地

屋漏偏逢連夜雨！基隆客運R路線剛減班 1003線又將停駛

替網紅發「挺川普雞排」200份卻被逆轉 嘉縣議員：不後悔

密集到發毛！台東體育場數以萬計蚯蚓鑽出地表占跑道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。