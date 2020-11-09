后里農村再生工程 立委楊瓊瓔今和水保局會勘

立委楊瓊瓔今天和台中市議員陳本添，邀農委會水土保持局台中分局長陳重光等人，會勘后里區農路和農村再生工程並做簡報，以后里區公所提報1項農路及3項農村再生工程改善案，要求水保局儘速依程序及辦理原則完成審議，協助地方改善道路品質、坡地擋土牆以及友善環境三方面進行改善。

楊瓊瓔表示，后里仁里里貓仔坑休閒生態步道是農民出入及運送農產的重要道路，后里區公所提報計畫，包括部分路段的地基進行補強，另針對邊坡、擋土牆及護欄等進行改善，期能提升道路品質，確保道路行車安全；她要求水土保持局儘速依辦理原則審議，以協助地方改善道路品質。水土保持局台中分局長陳重光表示，在立委楊瓊瓔爭取下，上月該案提案計畫已審議完成，工程經費400萬元，將儘速依照急迫性原則考量辦理，目前正辦理測設，預計明年3月完成工程發包，6月底前完工。

楊瓊瓔表示，后里泰安社區的農村再生成果全台有目共睹，居民團結合作，水保局也幫忙，泰安社區的隘勇古道富含生態、文化等觀光資源，深受遊客喜愛，但景觀年久失修，導致遊覽不便；舊泰安車站周邊地區景觀部分設施損壞，植栽和生態溝重造、螢火蟲復育等需再加強規劃，讓舊泰安保有鐵道風采，並吸引更多在地居民及旅客活動休憩。

另目前碩果僅存的花樑鋼橋，下部結構是混凝土砌塊石沈箱，橋座是磚角石構成，為罕見之交通工藝品，遠處觀望氣勢雄偉，社區希望利用河堤空曠的視野，整建步道區，營造一個生態走廊，復育一些台灣原生種的動植物於此處，也讓社區居民午後閒暇之餘多一個可以休憩的場所，三案經費分別為700萬元、320萬元、620萬元。

議員陳本添指出，近幾年泰安社區每天都有愛好大自然的遊客來訪。他說，舊泰安車站是后里生態旅遊的重要門面，整體設施要兼顧安全、美觀及舒適，但相關設施有些已年久失修，所以他請立委楊瓊瓔向中央爭取經費協助地方修復設施，感謝水保局及社區居民共同努力，讓當地成為后里生態教育及生態旅遊的亮點。

陳重光表示，此次隘勇古道周邊環境工程修繕既有水圳沿線步道，讓遊客可以安全行走，並美化視覺景觀，提升遊覽舒適性，工程經費約700萬元，已初審同意納入110年度預算辦理；另舊泰安車站周邊整體環境改善工程320萬元及花樑鋼橋周邊景觀整體營造工程620萬元，提報計畫內容也符合農村再生計畫，但因涉及其他單位用地取得問題，俟取得用地同意書後，請台中市政府農業局再正式函送水保局，水保局將儘速依審議原則辦理。