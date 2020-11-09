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南投敬老卡只能搭公車 議員爭取放寬籲比照台中

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣縣議員葉仁創今爭取擴大南投敬老卡使用範圍，尤要強化偏鄉乘車服務。記者賴香珊／攝影
南投縣縣議員葉仁創今爭取擴大南投敬老卡使用範圍，尤要強化偏鄉乘車服務。記者賴香珊／攝影

南投縣敬老愛心卡雖可搭乘市區公車及國道客運，但台中還能補助計程車、醫療及運動，縣議員葉仁創、賴燕雪今爭取擴大南投敬老卡使用範圍，尤要強化偏鄉乘車服務；社勞處表示，敬老卡每年預算編列僅6千萬元，經費上相當窘迫恐難再擴大；縣長林明溱則說，針對偏鄉有規劃小黃（計程車）公車，預計明年上路。

葉指出，南投敬老卡每月提供1000元，金額與台中相同，但台中除能搭公車、客運，還能補助計程車資每趟50元、健保門診50元，並折抵國民運動中心運動設備費，反觀南投只能搭公車、客運，使用範圍受限，建議比照台中擴大辦理。

葉更表示，縣內不少長輩居住地區偏遠，公車、客運班次少，想使用敬老卡或去市區搭車都有難度，建議應強化偏鄉乘車服務；賴燕雪也提到，補強偏鄉長輩乘車，透過計程車共乘機制最方便，也是未來的趨勢，縣府應將其與敬老卡結合。

社勞處林志忠則回應，目前65歲以上縣民約9萬1千人，領有身心障礙證明者則約3萬4千人，其中申請持有敬老愛心卡約6萬7千人，但敬老愛心卡全年預算僅6千萬元，經費運用上已相當窘迫，甚至超支，恐難再擴大敬老卡使用範圍。

針對偏鄉計程車共乘機制，林明溱表示，南投偏遠地區多，縣府為照顧長輩，其實有積極規劃小黃公車，這樣偏鄉長輩想出門，沒公車搭可以叫計程車，使用敬老卡，縣府就會依路程補助公車票價，不足的車資再自付，也能多人共乘分擔。

而小黃公車計畫已請逢甲大學協助規劃，目前擇定國姓、竹山2地為試辦地區，並已召開地方說明會，預計今年底前能完成期末報告，評估可行就能付諸實行，只要能尋求願意配合的業者或車行，待簽約且談定車行路線，明年就可望上路。

南投縣議員今爭取擴大南投敬老卡使用範圍，但社勞處長林志忠回應，經費上有困難。記者賴香珊／攝影
南投縣議員今爭取擴大南投敬老卡使用範圍，但社勞處長林志忠回應，經費上有困難。記者賴香珊／攝影
南投縣敬老愛心卡僅開放搭乘市區公車及國道客運，議員盼擴大使用範圍。圖／本報資料照
南投縣敬老愛心卡僅開放搭乘市區公車及國道客運，議員盼擴大使用範圍。圖／本報資料照

公車 計程車 偏鄉

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